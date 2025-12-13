Меркулов набрал 1+1 в матче АХЛ с «Херши» и стал 3-й звездой. Он 3-й бомбардир фарма «Бостона» с 8+11 в 22 играх

Георгий Меркулов набрал 1+1 в матче АХЛ с «Херши» и стал 3-й звездой.

Форвард «Провиденса» Георгий Меркулов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Херши » (4:1). Его признали третьей звездой встречи.

На счету 25-летнего россиянина стало 19 (8+11) очков в 22 играх в сезоне. Он является третьим бомбардиром фарма «Бостона », уступая Патрику Брауну (27 очков в 24 играх) и Фабиану Лиселлю (22 в 21).

Напомним, что в этом сезоне Меркулов также провел 1 матч в НХЛ за «Брюинс».