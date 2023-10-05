Колби Ковингтон: «Махачев – обычный пастух овец. Он не справится со мной»

Колби Ковингтон жестко высказался в адрес Ислама Махачева.

« может говорить все что угодно – мы же понимаем, что его менеджер не позволит ему подраться со мной. Ислам знает, что я выбью из него все дерьмо. Он обычный пастух овец.

Махачев никогда не согласится на бой, прямо как . Они знают, что американская борьба лучше. Самбо не поможет, тренировки с овцами не помогут. Он понимает, что не справится с настоящей американской сталью», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

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