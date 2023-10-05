Колби Ковингтон: «Махачев – обычный пастух овец. Он не справится со мной»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Ислам Махачев контент Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон жестко высказался в адрес Ислама Махачева.

«Махачев может говорить все что угодно – мы же понимаем, что его менеджер Али Абдель-Азиз не позволит ему подраться со мной. Ислам знает, что я выбью из него все дерьмо. Он обычный пастух овец.

Махачев никогда не согласится на бой, прямо как Хабиб. Они знают, что американская борьба лучше. Самбо не поможет, тренировки с овцами не помогут. Он понимает, что не справится с настоящей американской сталью», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Махачев хочет драться с Ковингтоном: «Это будет дагестанская борьба против американской»

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12 комментариев

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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Перстень Уэстбрука
Я надеюсь этот бой когда нибудь состоится, хоть кто нибудь из пары Махачев/Хабиб выступит в своем природном весе
"ыыы, ни в сваём весе выступают". Умник, если бы отменили весогонки - все бойцы выступали бы на 1-2 весовые выше.
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S.Yuriy
А вот это мощный трэшток, пожалуй одно из лучших что я видел)

Мощно! при всей неоднозначности персоны Колби
+4
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Edik15rus
Ответ Перстень Уэстбрука
Я надеюсь этот бой когда нибудь состоится, хоть кто нибудь из пары Махачев/Хабиб выступит в своем природном весе
Вообще не разбираешься в этом виде спорта, раз такие глупости про вес говоришь
+3
-2
+1
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Перстень Уэстбрука
Ответ Edik15rus
Вообще не разбираешься в этом виде спорта, раз такие глупости про вес говоришь
Разбираюсь друг) Просто они мне очень неприятны, точнее то, что они говорят и делают за пределами октагона
+4
-3
+1
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Перстень Уэстбрука
Я надеюсь этот бой когда нибудь состоится, хоть кто нибудь из пары Махачев/Хабиб выступит в своем природном весе
+5
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HK Traktor
Чабан против Ковбоя!!!
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⚽️JuventuS⚽️
Ответ Перстень Уэстбрука
Разбираюсь друг) Просто они мне очень неприятны, точнее то, что они говорят и делают за пределами октагона
Махачев в принципе молчит и ничего такого не делает , просто наберись мужества и говори как есть , не приятны дагестанцы мусульмане бородачи , зачем пытаешься завуалировать свой расизм . Был бы это условно Вася Пупкин , то на пару с сссаньком малым целовали бы ему оба полупопия в засос . Раздражают лицемеры и трусы вроде вас, никто вас никого любить не заставляет
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Перстень Уэстбрука
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Махачев в принципе молчит и ничего такого не делает , просто наберись мужества и говори как есть , не приятны дагестанцы мусульмане бородачи , зачем пытаешься завуалировать свой расизм . Был бы это условно Вася Пупкин , то на пару с сссаньком малым целовали бы ему оба полупопия в засос . Раздражают лицемеры и трусы вроде вас, никто вас никого любить не заставляет
Я мусульманин, только из ЦА. Махачев и Хабиб молчали когда в Махачкале избивали женщин на площадях
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Akimakim
Ответ ⚽️JuventuS⚽️
Махачев в принципе молчит и ничего такого не делает , просто наберись мужества и говори как есть , не приятны дагестанцы мусульмане бородачи , зачем пытаешься завуалировать свой расизм . Был бы это условно Вася Пупкин , то на пару с сссаньком малым целовали бы ему оба полупопия в засос . Раздражают лицемеры и трусы вроде вас, никто вас никого любить не заставляет
Если мне нравится, как боец, Забит, а Махачев (допустим) нет , можно это считать расизмом?
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⚽️JuventuS⚽️
Ответ rude.
И вот да, и вот что?) Не зассыт ли Махач на Колби выйти?) Или будет выклянчивать себе какого-то Едвардса или другого статусного ударничка?)
Ваша новая надежда колби терпила ковингтон то что нужно для вас . Он просто на бой не выйдет с ними ни с кем ни когда , так что можете до старости его облизывать
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