Колби Ковингтон: «Махачев – обычный пастух овец. Он не справится со мной»
Колби Ковингтон жестко высказался в адрес Ислама Махачева.
«Махачев может говорить все что угодно – мы же понимаем, что его менеджер Али Абдель-Азиз не позволит ему подраться со мной. Ислам знает, что я выбью из него все дерьмо. Он обычный пастух овец.
Махачев никогда не согласится на бой, прямо как Хабиб. Они знают, что американская борьба лучше. Самбо не поможет, тренировки с овцами не помогут. Он понимает, что не справится с настоящей американской сталью», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.
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Мощно! при всей неоднозначности персоны Колби