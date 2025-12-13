«Трактор» не обменяет Глотова, сообщает агентство WInners: «Руководство не рассматривает варианты расставания, хоккеист остается в клубе»

Агентство WInners: «Трактор» не обменяет Глотова.

Агенство WInners, представляющее интересы форварда «Трактора » Василия Глотова, прокомментировало слухи о возможном обмене игрока.

Ранее сообщалось , что в 28-летнем хоккеисте заинтересован «Ак Барс». В текущем FONBET чемпионате КХЛ Глотов провел 36 матчей и набрал 17 (5+12) очков при полезности «минус 10».

«В последнее время появляется много сообщений и обсуждений о возможных обменах Василия Глотова из «Трактора» и Василия Мачулина из «Сочи».

Хотим успокоить болельщиков и прояснить ситуацию: на данный момент оба хоккеиста остаются в своих клубах. Руководства «Трактора» и «Сочи» не рассматривают варианты расставания с игроками, никаких договоренностей или переговоров по обменам сейчас нет.

Если в будущем появятся изменения, мы обязательно сообщим об этом официально», – сказано в сообщении агентства Winners.

Агент Глотова об игре форварда: «Вопрос не к хоккеисту. Когда не играешь в большинстве, меньшинстве, ты постоянно холодный, и тяжело давать результат при 12 минутах на льду»