ЦСКА обратился в ЭСК из-за удаления Мойзеса в игре с «Краснодаром»

ЦСКА обратился в ЭСК из-за удаления Мойзеса в игре с «Краснодаром».

ЦСКА обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча со «Краснодаром» (2:3).

Клуб просит рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой Мойзеса, которую защитник получил на 68-й минуте игры.

Бразилец был удален после контакта с Жоау Батчи в верховой борьбе. Главный судья Кирилл Левников посчитал, что Мойзес ударил соперника в затылок.

Мойзес об удалении с «Краснодаром»: «Сегодня Левников был немножко потерянным. Согласны же, что на карточку даже не тянуло? Коста попал в Глебова и ничего, а мне сразу дал желтую и красную»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
