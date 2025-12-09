ЦСКА обратился в ЭСК из-за удаления Мойзеса в игре с «Краснодаром»
ЦСКА обратился в ЭСК из-за удаления Мойзеса в игре с «Краснодаром».
ЦСКА обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча со «Краснодаром» (2:3).
Клуб просит рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой Мойзеса, которую защитник получил на 68-й минуте игры.
Бразилец был удален после контакта с Жоау Батчи в верховой борьбе. Главный судья Кирилл Левников посчитал, что Мойзес ударил соперника в затылок.
Мойзес об удалении с «Краснодаром»: «Сегодня Левников был немножко потерянным. Согласны же, что на карточку даже не тянуло? Коста попал в Глебова и ничего, а мне сразу дал желтую и красную»
