ЦСКА обратился в ЭСК из-за удаления Мойзеса в игре с «Краснодаром».

ЦСКА обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча со «Краснодаром » (2:3).

Клуб просит рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой Мойзеса , которую защитник получил на 68-й минуте игры.

Бразилец был удален после контакта с Жоау Батчи в верховой борьбе. Главный судья Кирилл Левников посчитал, что Мойзес ударил соперника в затылок.

