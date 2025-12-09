  • Спортс
  • Гусев – один из главных кандидатов на пост тренера «Динамо». Талалаев и Тедеев не рассматриваются («РБ Спорт»)
Гусев – один из главных кандидатов на пост тренера «Динамо». Талалаев и Тедеев не рассматриваются («РБ Спорт»)

Ролана Гусева могут утвердить в должности главного тренера «Динамо».

Ролан Гусев может возглавить «Динамо» на постоянной основе. 

48-летний специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера бело-голубых, сообщает «РБ Спорт». Гусев был исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина из клуба.

Отмечается, что кандидатуры Заура ТедееваАкрон») и Андрея ТалалаеваБалтика») не рассматриваются. Консультативный совет клуба их не предлагал.

Совет директоров «Динамо», на котором будут подведены итоги осенней части сезона, состоится на следующей неделе. Ожидается, что там же будет принято решение относительно нового главного тренера. 

Московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 21 очко после 18 туров. Под руководством Гусева «Динамо» провело 4 матча во всех турнирах, одержав 1 победу, 1 раз сыграв вничью и потерпев 2 поражения. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
