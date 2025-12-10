Матч окончен
«Интер» уступил «Ливерпулю» – 0:1. Собослаи реализовал пенальти на 88-й, гол Конате отменили из-за игры рукой Экитике
«Интер» проиграл «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.
«Интер» дома уступил «Ливерпулю» (0:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Игра проходил на стадионе «Джузеппе Меацца».
Ибраима Конате открыл счет на 32-й минуте, но его гол отменили после ВАР из-за игры рукой Юго Экитике.
Доминик Собослаи на 88-й реализовал пенальти, назначенный за фол Алессандро Бастони против Флориана Виртца.
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Сан-Сиро
