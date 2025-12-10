«Интер» уступил «Ливерпулю» – 0:1. Собослаи реализовал пенальти на 88-й, гол Конате отменили из-за игры рукой Экитике

«Интер» проиграл «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.

«Интер » дома уступил «Ливерпулю » (0:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Игра проходил на стадионе «Джузеппе Меацца».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ибраима Конате открыл счет на 32-й минуте, но его гол отменили после ВАР из-за игры рукой Юго Экитике .

Доминик Собослаи на 88-й реализовал пенальти , назначенный за фол Алессандро Бастони против Флориана Виртца .

Лига чемпионов. 6 тур 9 декабря 20:00, Сан-Сиро Интер Завершен 0 - 1 Ливерпуль Матч окончен 88’ Собослаи

Бастони 87’ Димарко Карлос Аугусто 83’ М. Тюрам Бонни 83’ Мхитарян Сучич 82’ 73’ Джонс 68’ Гомес Брэдли 68’ Исак Виртц Мхитарян 57’ 2 тайм Перерыв 39’ Экитике Ачерби Биссек 31’ Мартинес 13’ Чалханоглу Зелиньски 11’ Интер Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам Запасные: Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Зелиньски, Сучич, Биссек, де Врей, Диуф, Бонни, Тахо, Кокки, Фраттези, Эспозито 1 тайм Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Гравенберх, Мак Аллистер, Джонс, Собослаи, Экитике, Исак Запасные: Виртц, Вудмен, Нгумоа, Мамардашвили, Брэдли, Ньони, Wellity Lucky Omoruyi, Керкез

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов