«Интер» уступил «Ливерпулю» – 0:1. Собослаи реализовал пенальти на 88-й, гол Конате отменили из-за игры рукой Экитике

«Интер» проиграл «Ливерпулю» в Лиге чемпионов.

«Интер» дома уступил «Ливерпулю» (0:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Игра проходил на стадионе «Джузеппе Меацца».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ибраима Конате открыл счет на 32-й минуте, но его гол отменили после ВАР из-за игры рукой Юго Экитике

Доминик Собослаи на 88-й реализовал пенальти, назначенный за фол Алессандро Бастони против Флориана Виртца.

Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Сан-Сиро
Интер
Завершен
0 - 1
Ливерпуль
Матч окончен
88’
  Собослаи
Бастони
87’
Димарко   Карлос Аугусто
83’
М. Тюрам   Бонни
83’
Мхитарян   Сучич
82’
73’
Джонс
68’
Гомес   Брэдли
68’
Исак   Виртц
Мхитарян
57’
2тайм
Перерыв
39’
Экитике
Ачерби   Биссек
31’
Мартинес
13’
Чалханоглу   Зелиньски
11’
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, Зелиньски, Сучич, Биссек, де Врей, Диуф, Бонни, Тахо, Кокки, Фраттези, Эспозито
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Гравенберх, Мак Аллистер, Джонс, Собослаи, Экитике, Исак
Запасные: Виртц, Вудмен, Нгумоа, Мамардашвили, Брэдли, Ньони, Wellity Lucky Omoruyi, Керкез
