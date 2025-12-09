Глава Федерации футбола Ирана о посвященном ЛГБТ* матче на ЧМ: «И мы, и Египет протестуем. Это неразумное решение, призванное поддержать определенную группу»
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж высказался о ситуации вокруг посвященного ЛГБТ* матча на чемпионате мира.
Напомним, до жеребьевки чемпионата мира 2026 года организационный комитет Сиэтла объявил, что запланированный на 26 июня матч турнира будет посвящен ЛГБТ*. В момент анонса не было известно, какие сборные сыграют в матче. После жеребьевки стало известно, что в этот день в Сиэтле сыграют сборные Ирана и Египта.
В Египте гомосексуальные отношения запрещены. В Иране максимальное наказание за гомосексуальные отношения – смертная казнь.
«И мы, и Египет выразили протест по этому вопросу. Это неразумное решение, призванное поддержать определенную группу, что мы обязательно обсудим», – сказал Тадж.
* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.