Украина обратилась к МОК и ISU с требованием проверить соответствие Гуменника и Петросян нейтральному статусу

Украина обратилась к МОК с требованием пересмотреть статус Гуменника и Петросян.

Украинские организации обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) с просьбой провести проверку соответствия Петра Гуменника и Аделии Петросян нейтральному статусу.

Об этом сообщает Inside the Games.

Национальный олимпийский комитет, Министерство молодежи и спорта и Федерация конькобежного спорта Украины направили письмо в МОК и ISU с требованием провести более внимательную проверку российских фигуристов, утверждая, что Гуменник и Петросян «не соответствует требованиям МОК к нейтралитету».

В письме утверждается, что Гуменник участвовал в шоу Ильи Авербуха, «которые известны своим пропагандистским характером и включают выступления на военную тематику в военной форме», а семья фигуриста «связана с организациями, распространяющими военную пропаганду».

Также утверждается, что Петросян посещала летний фестиваль, открыто поддерживающий СВО и собирающий средства для армии.