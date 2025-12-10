Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при «+3» по полезности.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:1).
На счету 32-летнего россиянина стало 36 (13+23) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «+8».
Сегодня Кучеров (17:43, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок, допустил 2 потери и получил малый штраф.
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
