  • «Челси» проиграл «Аталанте» – 1:2. Де Кетеларе забил и ассистировал Скамакке, Жоао Педро отличился у лондонцев
«Аталанта» победила «Челси» в матче Лиги чемпионов.

«Аталанта» обыграла «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Игра прошла на стадионе «Адзурри д′Италия». 

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Жоао Педро открыл счет на 25-й минуте. Джанлука Скамакка сравнял на 55-й с паса Шарля де Кетеларе. На 83-й де Кетеларе забил сам.

Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Адзурри д′Италия
Аталанта
Завершен
2 - 1
Челси
Матч окончен
Лукман   Пашалич
87’
Эдерсон   Муса
87’
  де Кетеларе
83’
76’
Фофана   Адарабиойо
Скамакка   Крстович
72’
Колашинац   Аханор
71’
67’
Фернандес   Гюсто
66’
Нету   Гарначо
  Скамакка
55’
46’
Чалоба   Фофана
2тайм
Перерыв
29’
Чалоба
25’
  Жоао Педро
Белланова   Дзаппакоста
17’
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Лукман, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Белланова, Скамакка
Запасные: Скальвини, Пашалич, Самарджич, Крстович, Залевски, Дзаппакоста, Спортьелло, Хин, Аханор, Муса, Брешианини, Мальдини
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Бадьяшиль, Чалоба, Ачимпонг, Джеймс, Кайседо, Гиттенс, Фернандес, Нету, Жоао Педро
Запасные: Йоргенсен, Адарабиойо, Хато, Гюсто, Джордж, Эстевао, Фофана, Сантос, Гарначо, Меррик, Буонанотте, Гиу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
