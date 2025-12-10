«Челси» проиграл «Аталанте» – 1:2. Де Кетеларе забил и ассистировал Скамакке, Жоао Педро отличился у лондонцев

«Аталанта» победила «Челси» в матче Лиги чемпионов.

«Аталанта » обыграла «Челси » в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Игра прошла на стадионе «Адзурри д′Италия».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Жоао Педро открыл счет на 25-й минуте. Джанлука Скамакка сравнял на 55-й с паса Шарля де Кетеларе. На 83-й де Кетеларе забил сам.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов