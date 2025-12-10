Матч окончен
«Челси» проиграл «Аталанте» – 1:2. Де Кетеларе забил и ассистировал Скамакке, Жоао Педро отличился у лондонцев
«Аталанта» победила «Челси» в матче Лиги чемпионов.
«Аталанта» обыграла «Челси» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.
Игра прошла на стадионе «Адзурри д′Италия».
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Жоао Педро открыл счет на 25-й минуте. Джанлука Скамакка сравнял на 55-й с паса Шарля де Кетеларе. На 83-й де Кетеларе забил сам.
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Адзурри д′Италия
