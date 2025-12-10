Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
Арсений Грицюк набрал 1+2 в матче с «Оттавой» и стал 1-й звездой.
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:3).
24-летний россиянин впервые в карьере в лиге набрал 3 очка за матч, прервав серию из 3 игр без результативных действий. «Девилс» прервали серию из 5 поражений подряд.
На счету нападающего стало 16 (7+9) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».
Сегодня Грицюк (14:33, «+3») реализовал 1 из 3 бросков в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
