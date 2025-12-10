НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Нэшвилл» обыграл «Колорадо»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» разгромила «Монреаль» (6:1), «Айлендерс» одолели «Вегас» (5:4 Б), «Питтсбург» уступил «Анахайму» (3:4 Б), «Каролина» была сильнее «Коламбуса» (4:1), «Нэшвилл» обыграл «Колорадо» (4:3 Б).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости