Беллингем сказал «ты ###### мудак» четвертому судье после матча с «Сельтой». Родриго после удаления Каррераса обратился с главному арбитру: «Прояви уважение к этому месту»

Джуд Беллингем обозвал арбитра матча «Реал» – «Сельта».

7 декабря «Реал» уступил «Сельте» (0:2) в матче Ла Лиги .

По ходу игры главный арбитр Алехандро Кинтеро удалил двух футболистов «Мадрида » – Франа Гарсию и Альваро Каррераса.

После завершения игры полузащитник «Реала» Джуд Беллингем , получивший желтую карточку, обратился к четвертому арбитру со словами: «Ты ###### (чертов) мудак».

Скриншот: x.com/DAZN_ES

Кроме того, Родриго , указывая на поле «Сантьяго Бернабеу» и эмблему «Реала», после удаления Каррераса заявил главному арбитру: «Ты должен проявить уважение к месту, где находишься. Прояви уважение». За эти слова бразилец получил желтую карточку.

