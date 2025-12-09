Беллингем сказал «ты ###### мудак» четвертому судье после матча с «Сельтой». Родриго после удаления Каррераса обратился с главному арбитру: «Прояви уважение к этому месту»
7 декабря «Реал» уступил «Сельте» (0:2) в матче Ла Лиги.
По ходу игры главный арбитр Алехандро Кинтеро удалил двух футболистов «Мадрида» – Франа Гарсию и Альваро Каррераса.
После завершения игры полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, получивший желтую карточку, обратился к четвертому арбитру со словами: «Ты ###### (чертов) мудак».
Скриншот: x.com/DAZN_ES
Кроме того, Родриго, указывая на поле «Сантьяго Бернабеу» и эмблему «Реала», после удаления Каррераса заявил главному арбитру: «Ты должен проявить уважение к месту, где находишься. Прояви уважение». За эти слова бразилец получил желтую карточку.
