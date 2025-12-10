  • Спортс
  • «Барселона» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» – 2:1! Кунде сделал дубль за 3 минуты с передач Рэшфорда и Ямаля
«Барселона» была сильнее «Айнтрахта» в Лиге чемпионов.

«Барселона» одолела «Айнтрахт» (2:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ансгар Кнауфф открыл счет на 21-й минуте. Жюль Кунде на 50-й минуте забил ответный мяч с передачи Маркуса Рэшфорда. На 53-й Кунде сделал дубль, ему ассистировал Ламин Ямаль.

Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Камп Ноу
Барселона
Завершен
2 - 1
Айнтрахт Ф
Матч окончен
Ямаль   Бардагжи
89’
89’
Доан   Нганкам
Бальде   Кристенсен
89’
77’
Шаиби   Баойя
77’
Гетце   Узун
68’
Ларссон   Дауд
68’
Кнауфф   Ваи
Рафинья   де Йонг
66’
Левандовски   Ферран Торрес
66’
Мартин
60’
Ямаль
56’
  Кунде
53’
  Кунде
50’
Фермин Лопес   Рэшфорд
46’
2тайм
Перерыв
27’
Кнауфф
21’
  Кнауфф
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски
Запасные: Шченсны, де Йонг, Ферран Торрес, Бардагжи, Кристенсен, тер Стеген, Касадо, Берналь, Дро Фернандес, Рэшфорд, Торрентс
1тайм
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Кристенсен, Схири, Ларссон, Шаиби, Гетце, Доан, Кнауфф
Запасные: Сантос, Баум, Аменда, Узун, Дауд, Ваи, Хейлунд, Баойя, Нганкам, Граль, Бута, Коллинз
