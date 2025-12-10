«Барселона» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» – 2:1! Кунде сделал дубль за 3 минуты с передач Рэшфорда и Ямаля

«Барселона» была сильнее «Айнтрахта» в Лиге чемпионов.

«Барселона » одолела «Айнтрахт » (2:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ансгар Кнауфф открыл счет на 21-й минуте. Жюль Кунде на 50-й минуте забил ответный мяч с передачи Маркуса Рэшфорда. На 53-й Кунде сделал дубль, ему ассистировал Ламин Ямаль.

