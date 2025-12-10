Матч окончен
«Барселона» одержала волевую победу над «Айнтрахтом» – 2:1! Кунде сделал дубль за 3 минуты с передач Рэшфорда и Ямаля
«Барселона» была сильнее «Айнтрахта» в Лиге чемпионов.
«Барселона» одолела «Айнтрахт» (2:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ансгар Кнауфф открыл счет на 21-й минуте. Жюль Кунде на 50-й минуте забил ответный мяч с передачи Маркуса Рэшфорда. На 53-й Кунде сделал дубль, ему ассистировал Ламин Ямаль.
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Камп Ноу
Завершен
2 - 1
