Морозов о Fan ID: «На хоккее другая аудитория. Дегтярев знает, какая у нас атмосфера, люди приходят с детьми»

Морозов о Fan ID: не было такого требования именно по КХЛ.

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможность введения Fan ID.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявлял о планах расширить систему, действующую сейчас только на матчах футбольной Мир РПЛ.

«На данный момент мы работаем и давно начали работать с атмосферой [на матчах], насколько она поменялась, это стало семейным праздником. Активности для детей, интерактивы. На хоккей ходит совсем другая аудитория.

Если какие-то некрасивые ситуации происходят на трибунах, то мы хотим очищать хоккей от них. Мы ужесточили в этом сезоне требования по работе с болельщиками и продолжаем это делать. Направили всю информацию в Министерство спорта по тому, что делается у нас для безопасности болельщиков на трибунах.

Не было такого требования именно по КХЛ. Говорилось в общем контексте по спортивным мероприятиям. Мы направили все документы, что делается у нас. Михаил Владимирович [Дегтярев] сам был не раз на хоккее и лично знает, какая у нас атмосфера на трибунах, что люди приходят с семьями, детьми. А у нас идет только прирост семейных пар и детей на трибунах», – сказал Морозов.

Глава КХЛ Морозов за пиво на стадионах: «Болельщики вправе выпить в выходной в пределах разумного. Мы справимся, эксцессов не было бы»