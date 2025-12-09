Акатьева, Петросян, Двоеглазова вошли в состав участниц чемпионата России, Горбачевой нет в списке

Алина Горбачева отсутствует в списке участников чемпионата России-2026.

Фигуристка Алина Горбачева не вошла в состав участниц чемпионата России 2026 года, который пройдет в Санкт-Петербурге.

В списке, опубликованном на сайте ФФККР, присутствуют Софья Акатьева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Ева Зубкова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова и Вероника Яметова.

Алина Горбачева – бронзовый призер ЧР-2025. В текущем сезоне она завоевала на этапах Гран-при России серебро и бронзу.

Чемпионат России пройдет 18-21 декабря.