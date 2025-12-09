«Реал» не хочет увольнять Алонсо, если только не будет другого выбора. Зидана в клубе не будет (Ману Карреньо)

«Реал» не хочет увольнять Хаби Алонсо.

У «Реала » нет желания увольнять Хаби Алонсо , если только не будет другого выбора.

Журналист Cadena SER Ману Карреньо рассказал о мнениях руководителей мадридского клуба относительно будущего главного тренера.

«В «Реале» есть ощущение, что они не хотят увольнять Хаби Алонсо, пока не останется абсолютно никакого другого выхода. Его уважают за то, чего он достиг за короткое время на посту главного тренера, и за то, каким он был игроком в составе «Реала», но в футболе важны результаты.

Вчера вечером состоялась встреча с некоторыми членами правления «Реала». Мини-заседание, экстренное совещание, потому что они понимают, что ситуация очень сложная, значительный кризис с точки зрения результатов и игры. На том заседании некоторые члены совета высказались за увольнение Хаби Алонсо, в то время как другие высказались за сохранение спокойствия.

В качестве временной меры выбраны два кандидата, которые могли бы занять это место. Это не Зинедин Зидан , он не возглавит «Реал», – сказал Карреньо.

«Реал» может уволить Алонсо в случае неудачи против «Ман Сити», отношения тренера и игроков испорчены. Фавориты на замену Хаби – Зидан и Клопп (El Mundo)