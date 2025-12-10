Лига чемпионов. «Интер» проиграл «Ливерпулю», «Барселона» одолела «Айнтрахт», «Челси» проиграл «Аталанте» в гостях, «Бавария» обыграла «Спортинг»

В Лиге чемпионов проходят матчи 6-го тура.

«Интер » уступил «Ливерпулю » (0:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, «Бавария » обыграла «Спортинг » (3:1), «Барселона » победила «Айнтрахт» (2:1).

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Лига чемпионов

6-й тур

Лига чемпионов. 6 тур 9 декабря 20:00, Сан-Сиро Интер Завершен 0 - 1 Ливерпуль Матч окончен 88’ Собослаи

Бастони 87’ Димарко Карлос Аугусто 83’ М. Тюрам Бонни 83’ Мхитарян Сучич 82’ 73’ Джонс 68’ Гомес Брэдли 68’ Исак Виртц Мхитарян 57’ 2 тайм Перерыв 39’ Экитике Ачерби Биссек 31’ Мартинес 13’ Чалханоглу Зелиньски 11’ Интер Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам Запасные: Кокки, Тахо, Биссек, де Врей, Зелиньски, Бонни, Эспозито, Карлос Аугусто, Жозеп Мартинес, Сучич, Фраттези, Диуф 1 тайм Ливерпуль: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Гравенберх, Мак Аллистер, Джонс, Собослаи, Экитике, Исак Запасные: Вудмен, Wellity Lucky Omoruyi, Нгумоа, Керкез, Ньони, Мамардашвили, Брэдли, Виртц

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

