  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Интер» проиграл «Ливерпулю», «Барселона» одолела «Айнтрахт», «Челси» проиграл «Аталанте» в гостях, «Бавария» обыграла «Спортинг»
764

Лига чемпионов. «Интер» проиграл «Ливерпулю», «Барселона» одолела «Айнтрахт», «Челси» проиграл «Аталанте» в гостях, «Бавария» обыграла «Спортинг»

В Лиге чемпионов проходят матчи 6-го тура.

«Интер» уступил «Ливерпулю» (0:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, «Бавария» обыграла «Спортинг» (3:1), «Барселона» победила «Айнтрахт» (2:1).

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Лига чемпионов

6-й тур

Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 15:30, Астана Арена
Кайрат
Завершен
0 - 1
Олимпиакос
Матч окончен
84’
Эссе   Дани Гарсия
Фильо   Станоев
82’
Байбек   Касабулат
82’
73’
  Желсон Мартинш
Туякбаев
70’
62’
Шикинью   Тареми
62’
Поденсе   Стрефецца
Тапалов   Туякбаев
62’
Зария   Громыко
46’
Рикардиньо   Жоржинью
46’
2тайм
Перерыв
35’
Бьянкон
14’
Эссе
Кайрат
Анарбеков, Луиш Мата, Сорокин, Широбоков, Тапалов, Байбек, Глейзер, Зария, Рикардиньо, Мрынский, Фильо
Запасные: Калмурза, Садыбеков, Туякбаев, Громыко, Кургин, Буч, Касабулат, Мартынович, Станоев, Жоржинью
1тайм
Олимпиакос:
Цолакис, Ортега, Пирола, Бьянкон, Родиней, Музакитис, Эссе, Шикинью, Желсон Мартинш, Поденсе, Эль-Кааби
Запасные: Ботис, Кураклис, Коштинья, Шипиони, Калогеропулос, Диогу Насименту, Стрефецца, Дани Гарсия, Яремчук, Оньемаечи, Пневмонидис, Тареми
Подробнее
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 17:45, Альянц Арена
Бавария
Завершен
3 - 1
Спортинг
Матч окончен
Лаймер
90’
+4’
Кейн   Джексон
90’
+2’
90’
+2’
Симойнш   Морита
90’
+2’
Араухо   Блопа
Павлович   Горетцка
88’
Станишич   Ито
88’
Гнабри   Дэвис
88’
81’
Катаму   Иоаннидис
80’
Куарежма   Ваяннидис
  Та
77’
Карл   Геррейру
77’
71’
Юлманд
Киммих
71’
  Карл
69’
66’
Сантос   Мангаш
  Гнабри
65’
54’
  Киммих
2тайм
Перерыв
Бавария
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Ким Мин Чжэ, Дэвис, Геррейру, Горетцка, Ульрайх, Бишоф, Джексон, Урбиг, Ито, Майк
1тайм
Спортинг:
Руй Силва, Араухо, Фреснеда, Матеус Рейс, Диоманде, Куарежма, Сантос, Симойнш, Юлманд, Катаму, Суарес
Запасные: Жоау Виржиния, Калаи, Морита, Кочорашвили, Гонсалвеш, Блопа, Мангаш, Рибейру, Иоаннидис, Инасиу, Фелисиссиму, Ваяннидис
Подробнее
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Адзурри д′Италия
Аталанта
Завершен
2 - 1
Челси
Матч окончен
Лукман   Пашалич
87’
Эдерсон   Муса
87’
  де Кетеларе
83’
76’
Фофана   Адарабиойо
Скамакка   Крстович
72’
Колашинац   Аханор
71’
67’
Фернандес   Гюсто
66’
Нету   Гарначо
  Скамакка
55’
46’
Чалоба   Фофана
2тайм
Перерыв
29’
Чалоба
25’
  Жоао Педро
Белланова   Дзаппакоста
17’
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Лукман, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Белланова, Скамакка
Запасные: Спортьелло, Пашалич, Самарджич, Брешианини, Крстович, Хин, Аханор, Муса, Дзаппакоста, Скальвини, Залевски, Мальдини
1тайм
Челси:
Санчес, Кукурелья, Бадьяшиль, Чалоба, Ачимпонг, Джеймс, Кайседо, Гиттенс, Фернандес, Нету, Жоао Педро
Запасные: Адарабиойо, Хато, Сантос, Гиу, Эстевао, Меррик, Фофана, Джордж, Гарначо, Йоргенсен, Гюсто, Буонанотте
Подробнее
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Тоттенхэм
Завершен
3 - 0
Славия
Матч окончен
80’
Саньянг   Мбоджи
  Симонс
79’
Одобер   Бергвалль
76’
76’
Садилек   Чам
Порро   Дэвис
68’
Ришарлисон   Коло-Муани
68’
60’
Халоупек   Зафеирис
60’
Зима   Влчек
60’
Хитил   Прекоп
Грэй   Сарр
59’
Кудус   Тель
58’
56’
Зима
  Кудус
50’
48’
Саньянг
2тайм
Перерыв
Пальинья
40’
28’
Огбу
  Зима
26’
ван де Вен
15’
13’
Халоупек
Тоттенхэм
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Пальинья, Одобер, Симонс, Кудус, Ришарлисон
Запасные: Кински, Бергвалль, Сарр, Дэвис, Бентанкур, Олусеси, Тель, Данзо, Скарлетт, Luca Gunter, Уильямс-Барнетт, Коло-Муани
1тайм
Славия:
Станек, Зима, Огбу, Голеш, Садилек, Провод, Саньянг, Халоупек, Мозес, Доудера, Хитил
Запасные: Маркович, Чам, Зафеирис, Шранц, Хасиока, Боржил, Влчек, Кушей, Прекоп, Мбоджи, Дорли, Хоры
Подробнее
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Констант Ванден Сток
Юнион
Завершен
2 - 3
Марсель
Матч окончен
Ньянг   Сайкс
90’
+2’
Дэвид
90’
88’
Гринвуд   Вас
88’
Обамеянг   Кондогбиа
Родригес   Гигер
82’
ван де Перре   Расмуссен
82’
Ньянг
80’
  Халайли
71’
69’
О`Райли   Надир
Зорган
68’
Флоруч   Дэвид
64’
Схофс   Буфаль
64’
Берджесс
59’
58’
  Гринвуд
46’
Веа   Балерди
2тайм
Перерыв
41’
  Гринвуд
28’
Веа
15’
  Пайшао
  Халайли
5’
Юнион
Схерпен, Лисен, Берджесс, Мак Аллистер, ван де Перре, Схофс, Зорган, Ньянг, Халайли, Родригес, Флоруч
Запасные: Барри, Расмуссен, Гигер, Смит, Хамбаре, Аит-Эль-Хадж, Буфаль, Сайкс, Патрис, Дэвид
1тайм
Марсель:
Рульи, Эмерсон, Агерд, Мурильо, О`Райли, Пайшао, Хейбьерг, Вермерен, Веа, Обамеянг, Гринвуд
Запасные: Павар, Ммади, де Ланге, ван Нек, Гарсия, Кондогбиа, Бакола, Вас, Иган-Райли, Балерди, Гомес, Надир
Подробнее
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Филипс Стадион
ПСВ
Завершен
2 - 3
Атлетико
Матч окончен
90’
+2’
Руджери
89’
Симеоне   Ле Норман
  Пепи
85’
Дриауех   Перишич
81’
76’
Коке   Гризманн
76’
Серлот   Альмада
Тил   Пепи
73’
69’
Н. Гонсалес   Галлахер
Ваннер   Ман
59’
Гасьоровски   Обиспо
59’
56’
  Серлот
Гасьоровски
54’
52’
  Ганцко
50’
Барриос
47’
Симеоне
2тайм
Перерыв
Мауро Жуниор
41’
37’
Симеоне
37’
  Альварес
Схаутен
33’
Сайбари
20’
  Тил
10’
ПСВ
Коварж, Салах-Эддин, Гасьоровски, Схаутен, Дест, Дриауех, Верман, Мауро Жуниор, Ваннер, Сайбари, Тил
Запасные: Сильдийя, Пепи, Фламинго, Олей, Обиспо, Нагало, Схикс, Фернандес, Перишич, Байрактаревич, Ман
1тайм
Атлетико:
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Н. Гонсалес, Коке, Барриос, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Муссо, Эскивель, Галан, Боньяр, Кардозо, Ле Норман, Галлахер, Альмада, Гризманн, Распадори, Мартин, Мартинес
Подробнее
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Сан-Сиро
Интер
Завершен
0 - 1
Ливерпуль
Матч окончен
88’
  Собослаи
Бастони
87’
Димарко   Карлос Аугусто
83’
М. Тюрам   Бонни
83’
Мхитарян   Сучич
82’
73’
Джонс
68’
Гомес   Брэдли
68’
Исак   Виртц
Мхитарян
57’
2тайм
Перерыв
39’
Экитике
Ачерби   Биссек
31’
Мартинес
13’
Чалханоглу   Зелиньски
11’
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Кокки, Тахо, Биссек, де Врей, Зелиньски, Бонни, Эспозито, Карлос Аугусто, Жозеп Мартинес, Сучич, Фраттези, Диуф
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Гравенберх, Мак Аллистер, Джонс, Собослаи, Экитике, Исак
Запасные: Вудмен, Wellity Lucky Omoruyi, Нгумоа, Керкез, Ньони, Мамардашвили, Брэдли, Виртц
Подробнее
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Луи II
Монако
Завершен
1 - 0
Галатасарай
Матч окончен
Бирет
90’
+6’
88’
Йылмаз
Балогун   Бирет
86’
Головин   Уаттара
82’
79’
Якобс   Икарди
Минамино   Тезе
75’
  Балогун
68’
68’
Чакыр   Гювенч
63’
Гюндоган   Акгюн
Закария
50’
50’
Санчес
2тайм
Перерыв
Монако
Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Балогун
Запасные: Кен, Тезе, Уаттара, Погба, Идумбо-Музамбо, Бирет, Иленикена, Мишаль, Льенар, Кулибали
1тайм
Галатасарай:
Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Сара, Торрейра, Йылмаз, Гюндоган, Сане, Осимхен
Запасные: Гювенч, Шен, Кахраман, Карасу, Акгюн, Балта, Кутлу, Арач, Кочак, Икарди, Кутуджу, Демир
Подробнее
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Камп Ноу
Барселона
Завершен
2 - 1
Айнтрахт Ф
Матч окончен
Ямаль   Бардагжи
89’
89’
Доан   Нганкам
Бальде   Кристенсен
89’
77’
Шаиби   Баойя
77’
Гетце   Узун
68’
Ларссон   Дауд
68’
Кнауфф   Ваи
Рафинья   де Йонг
66’
Левандовски   Ферран Торрес
66’
Мартин
60’
Ямаль
56’
  Кунде
53’
  Кунде
50’
Фермин Лопес   Рэшфорд
46’
2тайм
Перерыв
27’
Кнауфф
21’
  Кнауфф
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски
Запасные: Торрентс, Берналь, Дро Фернандес, тер Стеген, Бардагжи, Шченсны, де Йонг, Ферран Торрес, Рэшфорд, Кристенсен, Касадо
1тайм
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Кристенсен, Схири, Ларссон, Шаиби, Гетце, Доан, Кнауфф
Запасные: Баум, Дауд, Ваи, Нганкам, Аменда, Бута, Граль, Сантос, Коллинз, Хейлунд, Узун, Баойя
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Что делать с Хаби Алонсо?16965 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЛига чемпионов УЕФА
результаты
logoSports – Казахстан
logoАталанта
logoТоттенхэм
logoМонако
logoЛиверпуль
logoАйнтрахт Франкфурт
logoАтлетико
logoСлавия Прага
logoЧелси
logoБарселона
logoГалатасарай
logoЮнион
logoИнтер
logoКайрат
logoСпортинг
logoОлимпиакос
logoПСВ
logoМарсель
logoБавария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гендиректор «Акрона»: «Лимит – инструмент, но отсутствие инфраструктуры – проблема российского футбола на детском уровне. В Тольятти есть один манеж. Поля – катастрофа, щебень»
2 минуты назад
Клубы АПЛ готовят предложения на «девятизначную сумму» по Олисе. Вингером «Баварии» также интересуются «ПСЖ» и один клуб Ла Лиги (Kicker)
27 минут назад
«Салах – король в Египте. Он не обычный парень. Вся страна сидит перед телевизором, ждет его выхода на поле, им гордятся. Это оказывает огромное давление». Мидо о вингере «Ливерпуля»
51 минуту назад
Жерсон: «Зенит» — самый известный российский клуб не только в Бразилии, но и в Европе»
сегодня, 07:43
Гендиректор «Спартака» об отставке Станковича: «Я бы скорее спросил: каким образом принималось решение о продлении контракта?»
сегодня, 07:30
Российских юниоров возвращают с флагом и гимном, Березуцкий возглавил «Урал», Алонсо пока не уволят из «Реала», предложение «Локомотива» Баринову и другие новости
сегодня, 06:10
Ищем коммуникационного дизайнера, который будет тесно работать с редакцией. Ваши картинки соберут сотни тысяч просмотров на главной Спортса’’!
сегодня, 06:00Вакансия
«Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича, идет первым в чемпионате Анголы и в Лиге чемпионов Африки». Селюк об экс-тренере «Химок»
сегодня, 05:47
Крыховяк об 1:6 «ПСЖ» с «Барсой» в 2017-м: «Были ошибки судьи, но с таким качеством игры это не единственная причина поражения»
сегодня, 04:45
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
15 минут назад
«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
39 минут назад
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
сегодня, 07:58
Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»
сегодня, 07:16
Газзаев о Гусеве: «Останется в «Динамо», думаю. Давать 4 игры — это несерьезно. Для результата нужны доверие и терпение»
сегодня, 06:58
Директор «Боруссии» Кель о словах Шлоттербека после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Каждый футболист вправе высказать критику после такой игры»
сегодня, 06:40
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Жерсон об адаптации к холоду: «Стереотип из России — огромный пуховик и теплая шапка, но примеры других бразильцев меня успокаивали»
сегодня, 06:02
«Кисляк – лучший игрок года в ЦСКА, но прогрессировать он будет только в Европе». Галямин о хавбеке
сегодня, 05:32
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
сегодня, 05:19