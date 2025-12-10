Лига чемпионов. «Интер» проиграл «Ливерпулю», «Барселона» одолела «Айнтрахт», «Челси» проиграл «Аталанте» в гостях, «Бавария» обыграла «Спортинг»

В Лиге чемпионов проходят матчи 6-го тура.
«Интер» уступил «Ливерпулю» (0:1) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, «Бавария» обыграла «Спортинг» (3:1), «Барселона» победила «Айнтрахт» (2:1).
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
Лига чемпионов
6-й тур
Кайрат
Анарбеков, Луиш Мата, Сорокин, Широбоков, Тапалов, Байбек, Глейзер, Зария, Рикардиньо, Мрынский, Фильо
Запасные: Калмурза, Садыбеков, Туякбаев, Громыко, Кургин, Буч, Касабулат, Мартынович, Станоев, Жоржинью
Олимпиакос:
Цолакис, Ортега, Пирола, Бьянкон, Родиней, Музакитис, Эссе, Шикинью, Желсон Мартинш, Поденсе, Эль-Кааби
Запасные: Ботис, Кураклис, Коштинья, Шипиони, Калогеропулос, Диогу Насименту, Стрефецца, Дани Гарсия, Яремчук, Оньемаечи, Пневмонидис, Тареми
Бавария
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Ким Мин Чжэ, Дэвис, Геррейру, Горетцка, Ульрайх, Бишоф, Джексон, Урбиг, Ито, Майк
Спортинг:
Руй Силва, Араухо, Фреснеда, Матеус Рейс, Диоманде, Куарежма, Сантос, Симойнш, Юлманд, Катаму, Суарес
Запасные: Жоау Виржиния, Калаи, Морита, Кочорашвили, Гонсалвеш, Блопа, Мангаш, Рибейру, Иоаннидис, Инасиу, Фелисиссиму, Ваяннидис
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Лукман, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Белланова, Скамакка
Запасные: Спортьелло, Пашалич, Самарджич, Брешианини, Крстович, Хин, Аханор, Муса, Дзаппакоста, Скальвини, Залевски, Мальдини
Челси:
Санчес, Кукурелья, Бадьяшиль, Чалоба, Ачимпонг, Джеймс, Кайседо, Гиттенс, Фернандес, Нету, Жоао Педро
Запасные: Адарабиойо, Хато, Сантос, Гиу, Эстевао, Меррик, Фофана, Джордж, Гарначо, Йоргенсен, Гюсто, Буонанотте
Тоттенхэм
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Пальинья, Одобер, Симонс, Кудус, Ришарлисон
Запасные: Кински, Бергвалль, Сарр, Дэвис, Бентанкур, Олусеси, Тель, Данзо, Скарлетт, Luca Gunter, Уильямс-Барнетт, Коло-Муани
Славия:
Станек, Зима, Огбу, Голеш, Садилек, Провод, Саньянг, Халоупек, Мозес, Доудера, Хитил
Запасные: Маркович, Чам, Зафеирис, Шранц, Хасиока, Боржил, Влчек, Кушей, Прекоп, Мбоджи, Дорли, Хоры
Юнион
Схерпен, Лисен, Берджесс, Мак Аллистер, ван де Перре, Схофс, Зорган, Ньянг, Халайли, Родригес, Флоруч
Запасные: Барри, Расмуссен, Гигер, Смит, Хамбаре, Аит-Эль-Хадж, Буфаль, Сайкс, Патрис, Дэвид
Марсель:
Рульи, Эмерсон, Агерд, Мурильо, О`Райли, Пайшао, Хейбьерг, Вермерен, Веа, Обамеянг, Гринвуд
Запасные: Павар, Ммади, де Ланге, ван Нек, Гарсия, Кондогбиа, Бакола, Вас, Иган-Райли, Балерди, Гомес, Надир
ПСВ
Коварж, Салах-Эддин, Гасьоровски, Схаутен, Дест, Дриауех, Верман, Мауро Жуниор, Ваннер, Сайбари, Тил
Запасные: Сильдийя, Пепи, Фламинго, Олей, Обиспо, Нагало, Схикс, Фернандес, Перишич, Байрактаревич, Ман
Атлетико:
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Н. Гонсалес, Коке, Барриос, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Муссо, Эскивель, Галан, Боньяр, Кардозо, Ле Норман, Галлахер, Альмада, Гризманн, Распадори, Мартин, Мартинес
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Луис Энрике, Мартинес, М. Тюрам
Запасные: Кокки, Тахо, Биссек, де Врей, Зелиньски, Бонни, Эспозито, Карлос Аугусто, Жозеп Мартинес, Сучич, Фраттези, Диуф
Ливерпуль:
Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Гомес, Гравенберх, Мак Аллистер, Джонс, Собослаи, Экитике, Исак
Запасные: Вудмен, Wellity Lucky Omoruyi, Нгумоа, Керкез, Ньони, Мамардашвили, Брэдли, Виртц
Монако
Градецки, Кайо Энрике, Салису, Керер, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Балогун
Запасные: Кен, Тезе, Уаттара, Погба, Идумбо-Музамбо, Бирет, Иленикена, Мишаль, Льенар, Кулибали
Галатасарай:
Чакыр, Якобс, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Сара, Торрейра, Йылмаз, Гюндоган, Сане, Осимхен
Запасные: Гювенч, Шен, Кахраман, Карасу, Акгюн, Балта, Кутлу, Арач, Кочак, Икарди, Кутуджу, Демир
Левандовски Ферран Торрес
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Рафинья, Фермин Лопес, Ямаль, Левандовски
Запасные: Торрентс, Берналь, Дро Фернандес, тер Стеген, Бардагжи, Шченсны, де Йонг, Ферран Торрес, Рэшфорд, Кристенсен, Касадо
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Браун, Теате, Кох, Кристенсен, Схири, Ларссон, Шаиби, Гетце, Доан, Кнауфф
Запасные: Баум, Дауд, Ваи, Нганкам, Аменда, Бута, Граль, Сантос, Коллинз, Хейлунд, Узун, Баойя
