Елена Вяльбе: «Думаю, Telegram скоро заблокируют. Есть МАХ, в котором меня все устраивает, спокойно пользуюсь»

Вяльбе: думаю, Telegram скоро заблокируют, спокойно пользуюсь MAX.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об ограничениях в работе мессенджеров в стране.

«Блокировка WhatsApp? У меня он в Тюмени уже вообще не работает. Его сейчас заблокируют, и что? Какая проблема? Есть же Telegram, хотя, думаю, его тоже заблокируют. Есть МАХ, в котором меня все устраивает.

Станет ли безопаснее? Если меня, условно, там слушают, у меня секретов нет. Я ничего такого не делаю. А если в целом говорить о безопасности, что какая-то информация уходит, то скажите, на кого сейчас нет миллионов данных у каких-то организаций. Куда не приди – везде даешь свой паспорт. Откуда мы знаем, куда эта копия дальше пошла. И как ты проверишь, если на ресепшене сидела бабушка: положила она копию в какой-то ящичек или выкинула в мусорку, где это нашел какой-то бомж, а там моя фотография и паспортные данные.

Я спокойно перешла на другие мессенджеры и спокойно пользуюсь МАХ. Вообще не делаю из этого какой-то проблемы. Честно говоря, проблема – это когда тебе кушать не на что и у тебя ребенок болеет, а все остальное – мелочи жизни», – сказала Вяльбе.