Черчесов, Тедеев и Талалаев – кандидаты на пост тренера «Динамо». Их предлагает консультативный совет клуба (Иван Карпов)

«Динамо» рассматривает кандидатуры Черчесова, Талалаева и Тедеева.

В «Динамо» определили кандидатов на пост главного тренера.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, консультативный совет московского клуба во главе с Сергеем Степашиным представил ВТБ свой список кандидатов на пост главного тренера команды.

Первую строчку в нем занял Станислав Черчесов , возглавляющий «Ахмат », за ним идут Заур Тедеев («Акрон ») и Андрей Талалаев («Балтика »). Своих кандидатов еще может представить спортивный директор Желько Бувач.

Скоро в «Динамо» пройдет заседание совета директоров, на котором будет принято решение, утвердит ли клуб Ролана Гусева в должности главного тренера или же назначит другого специалиста.