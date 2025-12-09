Черчесов, Тедеев и Талалаев – кандидаты на пост тренера «Динамо». Их предлагает консультативный совет клуба (Иван Карпов)
«Динамо» рассматривает кандидатуры Черчесова, Талалаева и Тедеева.
В «Динамо» определили кандидатов на пост главного тренера.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, консультативный совет московского клуба во главе с Сергеем Степашиным представил ВТБ свой список кандидатов на пост главного тренера команды.
Первую строчку в нем занял Станислав Черчесов, возглавляющий «Ахмат», за ним идут Заур Тедеев («Акрон») и Андрей Талалаев («Балтика»). Своих кандидатов еще может представить спортивный директор Желько Бувач.
Скоро в «Динамо» пройдет заседание совета директоров, на котором будет принято решение, утвердит ли клуб Ролана Гусева в должности главного тренера или же назначит другого специалиста.
Что делать с Хаби Алонсо?18324 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости