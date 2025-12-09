  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси стал самым ценным игроком сезона в МЛС. Форвард «Интер Майами» первым в истории дважды подряд получил приз
Фото
121

Месси стал самым ценным игроком сезона в МЛС. Форвард «Интер Майами» первым в истории дважды подряд получил приз

Лионель Месси стал самым ценным игроком МЛС второй сезон подряд.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона МЛС второй раз подряд.

38-летний форвард сборной Аргентины получил приз имени бывшего футболиста сборной США Лэндона Донована.

Приз вручается по итогам регулярного чемпионата. В 28 матчах Месси забил 29 голов и сделал 19 результативных передач.

Месси набрал 70,43% голосов. У ближайшего преследователя – Андерса ДрейераСан-Диего») – 11,15%.

Чемпион мира стал первым футболистом в истории МЛС, получившим приз MVP в двух сезонах подряд. Награда вручается с 1996 года, дважды ее также получал Предраг Радосавлевич (1997, 2003), игравший за «Канзас-Сити».

Напомним, что ранее «Интер Майами» впервые выиграл Кубок МЛС, победив в финале плей-офф «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера (3:1). Лионель отдал два голевых паса в матче за трофей и стал MVP плей-офф.

Фото: x.com/MLS

Месси взял МЛС! Двумя ассистами вручил «Интеру» такой долгожданный трофей

Что делать с Хаби Алонсо?18208 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт МЛС
logoЛионель Месси
рейтинги
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛэндон Донован
logoМЛС
рекорды
logoКанзас-Сити
logoАндерс Дрейер
logoСан-Диего
Предраг Радосавлевич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макси Родригес: «Говоря «Месси», мы подразумеваем футбол. Есть «до» и «после» него. Мир футбола будет плакать, когда Лео завершит карьеру»
9 декабря, 11:46
Лионель Месси: «Мы чемпионы МЛС! Мечтал об этом дне. Спасибо Бускетсу и Альбе за то, что присоединились ко мне в этом приключении»
7 декабря, 08:18
Месси взял МЛС! Двумя ассистами вручил «Интеру» такой долгожданный трофей
7 декабря, 05:40
Месси о победе «Интер Майами» в Кубке МЛС: «Мы должны наслаждаться этим. Нам повезло играть финал дома»
7 декабря, 03:22
Месси признан MVP Кубка МЛС. Форвард «Интер Майами» побил рекорд по голевым действиям (15) в одном плей-офф
7 декабря, 02:20
Главные новости
Ханси Флик: «Не хочу говорить о «Реале». Только о «Барселоне». Важно смотреть на себя. Правильный настрой – не довольствоваться тем, что есть сейчас»
5 минут назад
«Рубин» может уволить Рахимова. Клуб недоволен вылетом из Кубка России, в РПЛ команда идет 7-й (Legalbet)
23 минуты назад
Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»
36 минут назад
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
сегодня, 13:14
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
сегодня, 13:01
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» дал Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
сегодня, 12:47
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
сегодня, 12:20
УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
сегодня, 12:19
Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей
сегодня, 12:10
Всего 8 футболистов играли и в «Сити», и в «Реале». Среди них – чемпион РПЛ. Кого вписали бы в ячейку?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» и «Сочи» интересуются Аусменди из «Банфилда». У 24-летнего форварда 4+2 в 15 матчах чемпионата Аргентины
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
31 минуту назад
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
36 минут назад
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
41 минуту назад
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
50 минут назад
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
сегодня, 12:34
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40