Месси стал самым ценным игроком сезона в МЛС. Форвард «Интер Майами» первым в истории дважды подряд получил приз

Лионель Месси стал самым ценным игроком МЛС второй сезон подряд.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона МЛС второй раз подряд.

38-летний форвард сборной Аргентины получил приз имени бывшего футболиста сборной США Лэндона Донована.

Приз вручается по итогам регулярного чемпионата. В 28 матчах Месси забил 29 голов и сделал 19 результативных передач.

Месси набрал 70,43% голосов. У ближайшего преследователя – Андерса Дрейера («Сан-Диего ») – 11,15%.

Чемпион мира стал первым футболистом в истории МЛС, получившим приз MVP в двух сезонах подряд. Награда вручается с 1996 года, дважды ее также получал Предраг Радосавлевич (1997, 2003), игравший за «Канзас-Сити ».

Напомним, что ранее «Интер Майами » впервые выиграл Кубок МЛС, победив в финале плей-офф «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера (3:1). Лионель отдал два голевых паса в матче за трофей и стал MVP плей-офф.

Фото: x.com/MLS

