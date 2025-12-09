Алина Загитова: «Я приняла такую позицию, что я никогда не буду фотошопить себя. Мы такие, какие мы есть»

Загитова: я никогда не буду фотошопить себя, мы такие, какие мы есть.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как реагирует на комментарии о своей внешности.

«Ну, конечно, [комментарии] задевали. Я же девочка. Я насмотрюсь на какую-то идеальную картинку в запрещенной социальной сети или вообще в соцсетях – и я, знаете, там сравнивала себя, вот она почему такая, а я такая. Потом с течением времени я поняла, что мы выбираем только самый идеальный ракурс, самую идеальную фотку, и некоторые в основном фотошопят свои фотографии. Поэтому я приняла такую позицию, что я никогда не буду фотошопить себя.

Мы такие, какие мы есть. Мы можем заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, все будет на своих местах. Понятно, что для кого-то ты будешь толстой, для кого-то худой, у всех свои стандарты красоты. И некоторые не понимают – блондинки не понимают брюнеток, брюнетки не понимают блондинок. Мы сейчас живем в таком социуме, что ты не поймешь, какой стандарт красоты. И я думаю, что даже не надо к нему стремиться, потому что у каждого своя изюминка есть. <...>

Мы же люди, у нас у всех бывают какие-то прыщики, какие-то даже растяжки. И в этих неидеальностях есть идеальность тебя, так скажем. Индивидуальность.

Я тоже проходила моменты, когда мне не нравилась моя внешность, я хотела все исправить. Я думала: я вырасту, пойду к косметологу, все себе переделаю. Слава богу, что этого не случилось, я могу так сказать. Потому что в любом случае сейчас меня воспринимают как 15-летнюю девочку – все еще ту – и говорят: «Господи, она все переделала себе!»

Да, я поставила брекеты, потому что не нравились мне мои зубы. Но я не вижу ничего в этом такого, это никакая не хирургия, ничего.

Ни для кого не секрет, что если ты ставишь брекеты, то у тебя меняются черты лица. Плюс ко всему убирается припухлость.

Вот я всегда комплексовала из-за своих щек. Ну и плюс ко всему мне это навязывали мои тренеры. То есть это с детства прям идет: «Вот это у тебя щеки, посмотри, какая ты жирная». Это есть в детском юношеском спорте. Не все понимают, что это детская припухлость, это все поменяется.

Даже в этом была моя изюминка. Я, наоборот, сейчас хочу себе щеки, на самом деле. Поэтому тут на вкус и цвет, как говорится.

Сейчас я могу сказать: да, я красивая; да, у меня, может быть, есть какие-то, как для кого-то кажется, изъяны. Для меня это, наоборот, изюминка. Всем не угодишь», – сказала Загитова в интервью проекту «Вместе».