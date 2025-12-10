Матч окончен
«Атлетико» обыграл ПСВ в гостях – 3:2. Серлот забил и ассистировал Альваресу
ПСВ проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.
В матче 6-го тура Лиги чемпионов ПСВ дома уступил «Атлетико» (2:3).
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Гус Тил открыл счет на 10-й минуте. Хулиан Альварес забил ответный мяч на 37-й. Давид Ганцко отличился на 52-й. Александр Серлот забил на 56-й. Рикардо Пепи отличился на 85-й.
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Филипс Стадион
