«Атлетико» обыграл ПСВ в гостях – 3:2. Серлот забил и ассистировал Альваресу

ПСВ проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

В матче 6-го тура Лиги чемпионов ПСВ дома уступил «Атлетико » (2:3).

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гус Тил открыл счет на 10-й минуте. Хулиан Альварес забил ответный мяч на 37-й. Давид Ганцко отличился на 52-й. Александр Серлот забил на 56-й. Рикардо Пепи отличился на 85-й.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов