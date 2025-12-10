3

«Атлетико» обыграл ПСВ в гостях – 3:2. Серлот забил и ассистировал Альваресу

ПСВ проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

В матче 6-го тура Лиги чемпионов ПСВ дома уступил «Атлетико» (2:3).

Гус Тил открыл счет на 10-й минуте. Хулиан Альварес забил ответный мяч на 37-й. Давид Ганцко отличился на 52-й. Александр Серлот забил на 56-й. Рикардо Пепи отличился на 85-й.

Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 20:00, Филипс Стадион
ПСВ
Завершен
2 - 3
Атлетико
Матч окончен
90’
+2’
Руджери
89’
Симеоне   Ле Норман
  Пепи
85’
Дриауех   Перишич
81’
76’
Коке   Гризманн
76’
Серлот   Альмада
Тил   Пепи
73’
69’
Н. Гонсалес   Галлахер
Ваннер   Ман
59’
Гасьоровски   Обиспо
59’
56’
  Серлот
Гасьоровски
54’
52’
  Ганцко
50’
Барриос
47’
Симеоне
2тайм
Перерыв
Мауро Жуниор
41’
37’
Симеоне
37’
  Альварес
Схаутен
33’
Сайбари
20’
  Тил
10’
ПСВ
Коварж, Салах-Эддин, Гасьоровски, Схаутен, Дест, Дриауех, Верман, Мауро Жуниор, Ваннер, Сайбари, Тил
Запасные: Обиспо, Сильдийя, Пепи, Байрактаревич, Олей, Нагало, Ман, Схикс, Фламинго, Фернандес, Перишич
1тайм
Атлетико:
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Н. Гонсалес, Коке, Барриос, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Эскивель, Галан, Боньяр, Альмада, Мартин, Распадори, Муссо, Мартинес, Галлахер, Кардозо, Ле Норман, Гризманн
Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
