Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет

Иван Демидов завершил матч с «Тампой» с результативной передачей и «минус 3».

Форвард «Монреаля » Иван Демидов сделал результативную передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (1:6).

На счету россиянина, которому сегодня (10 декабря) исполняется 20 лет, 23 (6+17) очка в 29 играх в этом сезоне при полезности «минус 1».

Текущая результативная серия – 4 матча (0+4 на отрезке).

Сегодня Демидов (15:48, «минус 3» – худший показатель в «Канадиенс» наряду с защитником Майком Мэтисоном) также отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю.