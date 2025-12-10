Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
Иван Демидов завершил матч с «Тампой» с результативной передачей и «минус 3».
Форвард «Монреаля» Иван Демидов сделал результативную передачу в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:6).
На счету россиянина, которому сегодня (10 декабря) исполняется 20 лет, 23 (6+17) очка в 29 играх в этом сезоне при полезности «минус 1».
Текущая результативная серия – 4 матча (0+4 на отрезке).
Сегодня Демидов (15:48, «минус 3» – худший показатель в «Канадиенс» наряду с защитником Майком Мэтисоном) также отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости