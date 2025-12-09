Араухо посетит святые для христиан места в Иерусалиме на фоне психологических проблем. Защитник «Барсы» прилетел в Израиль
Рональд Араухо посетит священные для христиан места на фоне психологических проблем.
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо, столкнувшийся с психологическими проблемами, посетит святые для христиан места в Израиле.
Напомним, 26-летний защитник ранее попросил клуб дать ему время на восстановление душевного равновесия. Сообщалось, что Араухо перенес несколько приступов повышенной тревоги и эмоционально опустошен.
Уругваец решил найти помощь в духовности и отправился в Иерусалим, чтобы посетить святые для христиан места – согласно Библии, Иисус Христос провел там свои последние дни.
Араухо уже прибыл в Израиль: его заметили в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Защитник «Барселоны» отказался от общения с прессой и фото с фанатами.
Что делать с Хаби Алонсо?16939 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости