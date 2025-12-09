Араухо посетит святые для христиан места в Иерусалиме на фоне психологических проблем. Защитник «Барсы» прилетел в Израиль

Рональд Араухо посетит священные для христиан места на фоне психологических проблем.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо , столкнувшийся с психологическими проблемами, посетит святые для христиан места в Израиле.

Напомним, 26-летний защитник ранее попросил клуб дать ему время на восстановление душевного равновесия. Сообщалось , что Араухо перенес несколько приступов повышенной тревоги и эмоционально опустошен.

Уругваец решил найти помощь в духовности и отправился в Иерусалим, чтобы посетить святые для христиан места – согласно Библии, Иисус Христос провел там свои последние дни.

Араухо уже прибыл в Израиль: его заметили в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Защитник «Барселоны» отказался от общения с прессой и фото с фанатами.