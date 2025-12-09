Психологические проблемы Араухо «серьезнее, чем кажутся», он перенес несколько приступов тревоги. «Барса» поддерживает защитника и не торопит с возвращением (COPE)

«Барса» поддерживает Рональда Араухо и не торопит с возвращением.

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо продолжает восстановление психики при поддержке семьи и одноклубников. Ранее сообщалось , что 26-летний защитник попросил клуб дать ему время на это.

«Все серьезнее, чем кажется. Ситуация Араухо очень серьезная, и посмотрим, сыграет ли он снова за «Барселону», – сказал комментатор Хуанма Кастаньо в программе El Tertulión.

Инсайдер Елена Кондис сообщила, что клуб полностью поддерживает Араухо, поскольку он перенес несколько приступов повышенной тревоги и эмоционально опустошен.

«Барселона » посоветовала Араухо не форсировать возвращение, подчеркнув, что его психологическое и эмоциональное восстановление имеет первостепенное значение.

Ранее появилась информация , что клуб может подписать центрального защитника зимой, если Араухо не будет готов играть.

Алонсо о психологических проблемах Араухо: «Игроки не машины, нужно уважать их чувства. Если пауза пойдет ему на пользу, решение кажется мне логичным»