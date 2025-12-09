  • Спортс
  • 31 игрок вошел в итоговый состав «России 25» на Кубок Первого канала, из СКА нет никого. Радулов, Исаев, Набоков, Каюмов, Бучельников и Коваленко не сыграют на турнире
31 игрок вошел в итоговый состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Федерация хоккея России объявила итоговый состав команды «Россия 25» на Кубок Первого канала в Новосибирске. 

Турнир пройдет 11 по 14 декабря. Соперниками российской команды под руководством Романа Ротенберга будут сборные Беларуси и Казахстана. 

В итоговую заявку вошел 31 хоккеист – 4 вратаря, 10 защитников и 17 нападающих. 

Вратари: Владимир Галкин («Автомобилист»), Максим Моторыгин* («Динамо» Москва), Александр Самойлов* («Северсталь»), Илья СамсоновСочи»).

Защитники: Тимур Ахияров* («Сибирь»), Григорий Дронов («Трактор»), Александр Елесин («Локомотив»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дамир Шарипзянов («Авангард»), Ярослав Бусыгин, Дмитрий Юдин (оба – «Автомобилист»), Илья Карпухин, Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»).

Нападающие: Андрей Белозеров* («Нефтехимик»), Даниил Гутик* («Адмирал»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Егор Виноградов*, Сергей Гончарук (оба – «Торпедо»), Руслам Абросимов, Данил Аймурзин (оба – «Северсталь»), Максим Джиошвили, Артем Ильенко (оба – «Динамо» Москва), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба – «Локомотив»), Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (оба – «Металлург»), Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все – ЦСКА).

* – игроки, которых не было в предварительном составе. 

Игроки, попавшие в предварительный состав из 38 игроков, и не приехавшие на турнир – вратари Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург»), Владислав Подъяпольский («Динамо»), защитники Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков («Авангард»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Даниил Орлов («Спартак»), форварды Александр Радулов, Артур Каюмов (оба – «Локомотив»), Николай Коваленко, Павел Карнаухов, Дмитрий Бучельников (все – ЦСКА), Павел Порядин («Спартак»). 

Как и в предварительном составе, в итоговой заявке нет ни одного представителя СКА, где Ротенберг ранее работал главным тренером. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал ФХР
