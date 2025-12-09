«Бавария» обыграла «Спортинг» (3:1), пропустив первой. 17-летний Карл снова забил, у Киммиха автогол

«Бавария» победила «Спортинг» в матче Лиги чемпионов.

«Бавария » был сильнее «Спортинга » (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Альянц Арена».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Йозуа Киммих на 54-й минуте отправил мяч в свои ворота. Серж Гнабри сравнял счет на 65-й. Леннарт Карл на 69-й вывел мюнхенцев вперед. Джонатан Та отличился на 77-й.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов