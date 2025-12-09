Матч окончен
«Бавария» обыграла «Спортинг» (3:1), пропустив первой. 17-летний Карл снова забил, у Киммиха автогол
«Бавария» победила «Спортинг» в матче Лиги чемпионов.
«Бавария» был сильнее «Спортинга» (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч проходил на стадионе «Альянц Арена».
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Йозуа Киммих на 54-й минуте отправил мяч в свои ворота. Серж Гнабри сравнял счет на 65-й. Леннарт Карл на 69-й вывел мюнхенцев вперед. Джонатан Та отличился на 77-й.
Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 17:45, Альянц Арена
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
