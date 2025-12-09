  • Спортс
«Бавария» обыграла «Спортинг» (3:1), пропустив первой. 17-летний Карл снова забил, у Киммиха автогол

«Бавария» победила «Спортинг» в матче Лиги чемпионов.

«Бавария» был сильнее «Спортинга» (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Альянц Арена».

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Йозуа Киммих на 54-й минуте отправил мяч в свои ворота. Серж Гнабри сравнял счет на 65-й. Леннарт Карл на 69-й вывел мюнхенцев вперед. Джонатан Та отличился на 77-й.

Лига чемпионов. 6 тур
9 декабря 17:45, Альянц Арена
Бавария
Завершен
3 - 1
Спортинг
Матч окончен
Лаймер
90’
+4’
Кейн   Джексон
90’
+2’
90’
+2’
Симойнш   Морита
90’
+2’
Араухо   Блопа
Павлович   Горетцка
88’
Станишич   Ито
88’
Гнабри   Дэвис
88’
81’
Катаму   Иоаннидис
80’
Куарежма   Ваяннидис
  Та
77’
Карл   Геррейру
77’
71’
Юлманд
Киммих
71’
  Карл
69’
66’
Сантос   Мангаш
  Гнабри
65’
54’
  Киммих
2тайм
Перерыв
Бавария
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Ульрайх, Урбиг, Дэвис, Ито, Бишоф, Геррейру, Майк, Ким Мин Чжэ, Горетцка, Джексон
1тайм
Спортинг:
Руй Силва, Араухо, Фреснеда, Матеус Рейс, Диоманде, Куарежма, Сантос, Симойнш, Юлманд, Катаму, Суарес
Запасные: Фелисиссиму, Гонсалвеш, Калаи, Инасиу, Блопа, Мангаш, Жоау Виржиния, Морита, Рибейру, Иоаннидис, Ваяннидис, Кочорашвили
