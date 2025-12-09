  • Спортс
«Зенит» знает, что рано или поздно забьет, тем более если судейка немножко лоялен. Нужно правило ввести: рядом с их игроками бегать нельзя». Быстров на фоне удаления Неделчару

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал удаление защитника «Акрона» Ионуца Неделчару в матче с петербургской командой.

Неделчару получил прямую красную карточку на 14-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ (0:2) – он отмахнулся и задел рукой лицо Педро за пределами штрафной. Бразилец мог выбегать один на один с вратарем. 

«Игра «Зенита» сейчас… Они возят мяч туда-сюда, не атакуют, за спину не бегут. Они знают, что рано или поздно забьют, тем более если судейка там будет немножко лояльно настроен. Я считаю, что «Акрон» просто прибил Кукуян, когда испуганными глазами побежал смотреть видеоповтор.

Сейчас нужно новое правило ввести, специально для «Зенита», что рядом с игроками атакующими футбольного клуба «Зенит» бегать нельзя. Ну как минимум руками размахивать [рядом нельзя].

Акцентированного удара [в лицо] не было. Человек стартовал с места. Ну, хорошо, допустим, это удар. Где здесь явная возможность забить?» – сказал Быстров.

«Акрон» просит отменить красную Неделчару: «Кукуян неверно оценил – не было преднамеренных движений рукой. Хотим, чтобы неоднозначное судейство не превращалось в тенденцию»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’’
