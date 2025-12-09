  • Спортс
  Зоозащитная организация IAWPC призвала ФИФА осудить убийства бродячих собак в Марокко в преддверии Кубка Африки и ЧМ-2030: «Эти зверства происходят в тени стадионов»
Зоозащитная организация IAWPC призвала ФИФА осудить убийства бродячих собак в Марокко в преддверии Кубка Африки и ЧМ-2030: «Эти зверства происходят в тени стадионов»

Зоозащитники призвали ФИФА вмешаться в ситуацию с отстрелом собак в Марокко.

Организация Animal Welfare Protection Coalition (IAWPC), занимающаяся защитой прав животных, обратилась к ФИФА с просьбой вмешаться в ситуацию с убийствами бродячих собак в Марокко. 

Североафриканская страна много лет ведет кампанию по сокращению популяции бездомных животных. Она серьезно активизировалась в последние месяцы – это связывают с подготовкой к ЧМ-2030

В декабре этого года в Марокко пройдет Кубок Африки по футболу. В 2030 году страна примет чемпионат мира вместе с Испанией и Португалией. Во многих городах, в том числе тех, где пройдут матчи этих турниров, бродячих собак отстреливают и травят стрихнином. Считается, что около 300 тысяч собак ежегодно теряют жизни из-за этого. 

«Сейчас мы видим и человеческие жертвы. Дети становятся свидетелями стрельбы, кровопролития и актов шокирующего насилия. Это наносит психологический вред, который остается с некоторыми на всю жизнь, и является позорным сигналом.

ФИФА не может молчать. Марокко уже готовит инфраструктуру к чемпионату мира, и эти зверства происходят в тени стадионов. Мы призываем ФИФА немедленно выступить с публичным заявлением, в котором осудить убийства и призвать Марокко прекратить эту варварскую кампанию.

Кубок Африки должен стать праздником спорта, а не поводом для очередных массовых убийств», – заявил председатель IAWPC Лес Уорд.

Посол ООН Джейн Гудолл обратилась к ФИФА в связи с возможным убийством 3 млн бездомных собак в Марокко перед ЧМ-2030: «Если не принять меры, ФИФА посодействует ужасному акту жестокости»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Animal Welfare Protection Coalition
