  • Михаил Дегтярев: «Какой смысл содержать за счет налогоплательщиков столько африканских и латиноамериканских легионеров? У нас есть исторический шанс восстановить отечественную школу»
222

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал результаты опроса болельщиков по поводу ужесточения лимита на легионеров.

Исследование, проведенное АНО «Диалог», показало, что 62% фанатов поддерживают эту меру.

«Общественное мнение отражает понимание ситуации, которая сложилась в российском футболе.

Клубы Российской премьер-лиги на 78-80% зависят от государственного финансирования – прямо или косвенно. При этом 70% их зарплатного фонда уходит на легионеров, которые составляют более трети футболистов РПЛ.

Один из недавних рейтингов, который широко обсуждался в СМИ, показал, что 9 из 10 самых дорогих игроков РПЛ – иностранцы. Переводя на простой язык: государственные средства расходуются на оплату иностранных игроков для национального чемпионата.

При этом, по крайней мере, сейчас, наши клубы за рубежом практически не играют. Так какой смысл содержать за счет налогоплательщиков такое количество африканских и латиноамериканских легионеров? Сейчас у нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии», – сказал Дегтярев. 

Дегтярев о новом лимите в РПЛ: «Гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение со стороны государства. На месте футбольных функционеров провел бы митинг в поддержку»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал министерства спорта России
