Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:1).
На счету 32-летнего россиянина стало 36 (13+23) очков в 27 играх в текущем сезоне.
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1030 (370+660) баллов в 830 играх.
Кучеров вышел на чистое 5-е место среди лучших российских бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Алексея Ковалева (1029 баллов в 1316 играх).
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1652 балла в 1521 игре), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239), Сергей Федоров (1179 в 1248) и Александр Могильный (1032 в 990).
Источник: сайт рекордов НХЛ
