  • Ислам Махачев: «В полусреднем весе UFC могу легко победить любого соперника. Почему вызвал Усмана? Пратес и Моралес – прогулка для него»
56

Ислам Махачев: «В полусреднем весе UFC могу легко победить любого соперника. Почему вызвал Усмана? Пратес и Моралес – прогулка для него»

Махачев: Могу легко победить любого в полусреднем весе.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев уверен, что у него нет конкурентов в дивизионе.

«В этом весе я могу победить так же легко [как Маддалену] любого соперника. Я чувствовал себя по-другому – так уверенно, такой силы и кардио у меня еще не было. Готов к любому вызову.

Поднимется ли Илия Топурия? Полусредний вес сейчас самый сильный в UFC, даже никаких сомнений нет. Два чистых нокаута было в карде, на следующем турнире есть крупные бои. Почему я Камару вызывал – те пацаны, что сегодня выиграли [Пратес и Моралес], для него тоже прогулка. Усман – один из сильнейших в UFC и самое большое имя», – сказал Махачев.

Напомним, Ислам Махачев в главном событии UFC 322 победил единогласным решением судей Джека Делла Маддалену.

В главном карде турнира также состоялись другие бои дивизиона: Карлос Пратес нокаутировал экс-чемпиона категории Леона Эдвардса, а Майкл Моралес досрочно победил Шона Брэди.

Илия Топурия – действующий чемпион UFC в легком весе. Раньше титулом дивизиона владел Махачев, но он оставил пояс ради перехода в полусредний вес.

Махачев – со вторым поясом UFC! Разгромил чемпиона и потребовал бой в Белом доме

Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером – веселье после триумфа Махачева

Кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева?5194 голоса
Илия ТопурияИлия Топурия
Майкл МоралесМайкл Моралес
Карлос ПратесКарлос Пратес
Камару УсманКамару Усман
Шавкат РахмоновШавкат Рахмонов
Кто-то другойИэн Гэрри
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC Eurasia
