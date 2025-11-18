КХЛ. «Спартак» победил «Динамо» Москва, «Металлург» обыграл «Трактор», «Ак Барс» уступил ЦСКА, «Северсталь» выиграла у «Динамо» Минск
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET Чемпионате КХЛ «Металлург» победил «Трактор» (4:3), «Ак Барс» проиграл ЦСКА (1:4), «Динамо» Москва уступило «Спартаку» (2:4), «Северсталь» обыграла «Динамо» Минск (4:2).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости