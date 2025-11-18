  • Спортс
КХЛ. «Спартак» победил «Динамо» Москва, «Металлург» обыграл «Трактор», «Ак Барс» уступил ЦСКА, «Северсталь» выиграла у «Динамо» Минск

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET Чемпионате КХЛ «Металлург» победил «Трактор» (4:3), «Ак Барс» проиграл ЦСКА (1:4), «Динамо» Москва уступило «Спартаку» (2:4), «Северсталь» обыграла «Динамо» Минск (4:2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
