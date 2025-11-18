Алькарас снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы бедра

Алькарас пропустит Кубок Дэвиса.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с Кубка Дэвиса из-за отека в группе мышц задней поверхности правого бедра.

«Врачи рекомендуют не участвовать в соревнованиях. Я всегда говорил, что играть за Испанию – это самое важное, что может быть, и я очень хотел помочь команде в борьбе за победу. Я уезжаю домой с болью в сердце...», – сообщил испанец в соцсети.

Плей-офф Кубка Дэвиса стартует сегодня в Болонье.