Алькарас снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы бедра
Алькарас пропустит Кубок Дэвиса.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с Кубка Дэвиса из-за отека в группе мышц задней поверхности правого бедра.
«Врачи рекомендуют не участвовать в соревнованиях. Я всегда говорил, что играть за Испанию – это самое важное, что может быть, и я очень хотел помочь команде в борьбе за победу. Я уезжаю домой с болью в сердце...», – сообщил испанец в соцсети.
Плей-офф Кубка Дэвиса стартует сегодня в Болонье.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @carlitosalcarazz
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости