  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг использовал нецензурную лексику во время матча детских команд. Поведение главного тренера «Красной машины Юниор» будет вынесено на заседание СДК ФХМ
72

Ротенберг использовал нецензурную лексику во время матча детских команд. Поведение главного тренера «Красной машины Юниор» будет вынесено на заседание СДК ФХМ

СДК рассмотрит поведение Романа Ротенберга во время матча детских команд.

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо», главный тренер команды «Красная машина Юниор» Роман Ротенберг использовал нецензурную лексику во время матча детских команд.

Его поведение будет вынесено на заседание Спортивно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея Москвы (ФХМ), говорится в заявлении организации.

«В минувшие выходные по хорошо отработанной технологии в средствах массовой информации появилась сообщение о матче Первенства Москвы между командами АКМ (Новомосковск) и «Красная машина Юниор» 2014 года рождения.

Для привлечения внимания в сообщениях активно использовалось существительное «трагедия», а также образованные от него другие части речи. В аналогичной стилистике совсем недавно хоккейная общественность слышала об «убийствах» в матчах КХЛ Ивана Зинченко, Сергея Толчинского, Александра Никишина и других хоккеистов.

В свежих публикациях шла речь о травме нападающего «Красной машины Юниор» Артема Султангареева, и, так как по законам жанра необходимо найти виновных, то ими названы арбитры матча и бригада скорой медицинской помощи, которых обвиняют в отсутствии быстрой реакции на столкновение игрока с бортом.

Заслушав рапорты судейской бригады, сотрудников скорой медицинской помощи и изучив видеозапись матча, Федерация хоккея Москвы публикует хронологию событий.

После столкновения игрока «Красной машины Юниор» с бортом игра была немедленно остановлена;

– через 8 секунд после остановки игры главный судья матча проверил состояние хоккеиста;

– через 29 секунд после падения игрока на лед врач команды «Красная машина Юниор» оказался рядом с травмированным хоккеистом;

Врачи СМП в 14 часов 49 минут принимают решение о вызове второй бригады СМП, которая прибывает на арену в 15 часов 04 минуты. После осмотра игрока врачи принимают решение доставить его в лечебное учреждение Новомосковска. В тот же день игрок был отпущен домой, показаний для госпитализации не выявлено.

Таким образом, помощь Артему Султангарееву врачом команды и бригадой СМП была оказана максимально оперативно, при этом бригада арбитров также максимально быстро отреагировала на ситуацию, возникшую в результате случайного столкновения головы игрока с бортом.

Федерация хоккея Москвы, осознавая, что риск получения травм в хоккее заложен в саму суть его природы, последовательно выступает за повышение безопасности всех участников матча. Ни одна игра под эгидой ФХМ не начнется без присутствия на арене бригады скорой медицинской помощи, а с 1 января 2026 года все игроки в Первенстве Москвы будут обязаны использовать спортивные капы для предотвращения сотрясений мозга.

Перед началом сезона арбитры проинструктированы о порядке действий в случае получения игроком серьезной травмы или подозрения на получение серьезной травмы. В указанном матче бригада арбитров (Артем Соседко, Иван Рогачев, Александр Исрафилов) действовала в полном соответствии с правилами игры в хоккей, должностными инструкциями и неписаными правилами о человеческом участии и взаимопомощи.

Мы желаем скорейшего возвращения на лед Артему Султангарееву и призываем оставить выбор средств и методов оказания медицинской помощи исключительно людям, для которых это является профессиональной обязанностью.

Поведение главного тренера команды «Красная машина Юниор» Романа Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детских команд (видеозапись имеется в распоряжении ФХМ), будет вынесено на заседание Спортивно-дисциплинарного комитета», – говорится в заявлении ФХМ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал ФХМ
logoРоман Ротенберг
logoКрасная Машина-Юниор
детский хоккей
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАлександр Никишин
судьи
logoСергей Толчинский
logoСКА
травмы
logoИван Зинченко
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Крикунов о Ротенберге во главе ХК «Динамо»: «Болельщики его ждут – это будет абсолютно правильный шаг руководства. В Петербурге он сильно вырос как тренер»
вчера, 13:43
Дмитрий Губерниев: «Назначение Ротенберга тренером «Динамо» было бы сильным ходом. Он умеет работать со звездами и методически понимает, что и как делать»
вчера, 10:25
Вайсфельд об отставке Кудашова из «Динамо»: «Не думаю, что это связано с хоккеем. Допускаю любой сценарий – может, Козлова оставят, Ротенберга назначат или вообще иностранца»
вчера, 07:12
Главные новости
У «Салавата» 5 поражений в 7 последних матчах – сегодня 1:2 с «Сочи». Команда Козлова идет 10-й на Востоке
35 минут назад
«Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме (3:4), ведя 3:1 за 5 минут до конца 3-го периода
45 минут назад
КХЛ. «Локомотив» проиграл «Шанхаю» в овертайме, «Салават» уступил «Сочи» в гостях
48 минут назад
«Металлург» отправился в Екатеринбург на автобусах, чартер был отдан фанатам. Разин сказал: «Так мы час выиграли. А чтобы борт не летел пустым, решили пригласить болельщиков»
58 минут назад
Кудашов об увольнении из «Динамо»: «Не могу подобрать правильное слово произошедшему. Я же спросил причину, но не получил ответа»
сегодня, 18:11
Губерниев о том, кого бы назвал лицом российского спорта: «Овечкин, очевидно. Он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Мельникова, Егорян, каноист Петров, наши пловцы»
сегодня, 17:03
Алексей Шевченко: «Хартли уйдет из «Локомотива», это вопрос месяца, клуб уже ищет варианты. Он ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, увольнение Рябыкина – не его решение»
сегодня, 16:08
Кудашов о «Динамо»: «Команда в полном порядке, она готова и натренирована. Дальше должно быть только движение вверх, так было все прошлые сезоны с поздней осени»
сегодня, 15:29
«Трактор» планирует оставить Рише главным тренером до конца сезона («Чемпионат»)
сегодня, 15:10
Кузнецов о мотивации: «Никто не любит проигрывать. Эту боль таблеткой не вылечишь – только долгой и кропотливой работой»
сегодня, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги во время барбекю и выбыл на несколько недель
15 минут назад
Популярная игра с хоккейными картами, где можно забрать игровой ноутбук. Попробуйте!
сегодня, 18:00Тесты и игры
Мальцев о возможном назначении Ротенберга в «Динамо»: «Давайте не будем загадывать, посмотрим. Он получает удовольствие от своей работы, нужно готовить молодежь»
сегодня, 17:53
Бутузова не забрали с драфта отказов «Сибири». Клуб отправил его в ВХЛ
сегодня, 17:36
«Динамо» приостановило переговоры о новых контрактах с Адамчуком, Уилом и Ильенко после увольнения Кудашова («СЭ»)
сегодня, 17:23
Форвард «Адмирала» Тимашов: «НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира, потом уже КХЛ. Здесь больше на атаку играют, в Швейцарии большие площадки, в Швеции хоккей более оборонительный»
сегодня, 16:42
Кузнецов о Разине: «У нас очень хорошие, уважительные отношения. В хоккее есть два правила, первое – тренер всегда прав, второе – смотри пункт номер один»
сегодня, 16:22
Тимкин вошел в тренерский штаб «Стальных Лисов»
сегодня, 15:46
Дэниэл Спронг: «Считаю себя одним из лучших игроков в КХЛ. ЦСКА должен становиться лучше, мы работаем над этим»
сегодня, 14:57
Форвард «Торонто» Найз выбыл на несколько дней из-за травмы. Мэттьюс, Столарц, Танев, Лоутон, Руа и Карло также не играют из-за повреждений
сегодня, 13:48