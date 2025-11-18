Ротенберг использовал нецензурную лексику во время матча детских команд. Поведение главного тренера «Красной машины Юниор» будет вынесено на заседание СДК ФХМ

СДК рассмотрит поведение Романа Ротенберга во время матча детских команд.

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо », главный тренер команды «Красная машина Юниор» Роман Ротенберг использовал нецензурную лексику во время матча детских команд.

Его поведение будет вынесено на заседание Спортивно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея Москвы (ФХМ), говорится в заявлении организации.

«В минувшие выходные по хорошо отработанной технологии в средствах массовой информации появилась сообщение о матче Первенства Москвы между командами АКМ (Новомосковск) и «Красная машина Юниор» 2014 года рождения.

Для привлечения внимания в сообщениях активно использовалось существительное «трагедия», а также образованные от него другие части речи. В аналогичной стилистике совсем недавно хоккейная общественность слышала об «убийствах» в матчах КХЛ Ивана Зинченко, Сергея Толчинского, Александра Никишина и других хоккеистов.

В свежих публикациях шла речь о травме нападающего «Красной машины Юниор» Артема Султангареева, и, так как по законам жанра необходимо найти виновных, то ими названы арбитры матча и бригада скорой медицинской помощи, которых обвиняют в отсутствии быстрой реакции на столкновение игрока с бортом.

Заслушав рапорты судейской бригады, сотрудников скорой медицинской помощи и изучив видеозапись матча, Федерация хоккея Москвы публикует хронологию событий.

После столкновения игрока «Красной машины Юниор» с бортом игра была немедленно остановлена;

– через 8 секунд после остановки игры главный судья матча проверил состояние хоккеиста;

– через 29 секунд после падения игрока на лед врач команды «Красная машина Юниор» оказался рядом с травмированным хоккеистом;

Врачи СМП в 14 часов 49 минут принимают решение о вызове второй бригады СМП, которая прибывает на арену в 15 часов 04 минуты. После осмотра игрока врачи принимают решение доставить его в лечебное учреждение Новомосковска. В тот же день игрок был отпущен домой, показаний для госпитализации не выявлено.

Таким образом, помощь Артему Султангарееву врачом команды и бригадой СМП была оказана максимально оперативно, при этом бригада арбитров также максимально быстро отреагировала на ситуацию, возникшую в результате случайного столкновения головы игрока с бортом.

Федерация хоккея Москвы, осознавая, что риск получения травм в хоккее заложен в саму суть его природы, последовательно выступает за повышение безопасности всех участников матча. Ни одна игра под эгидой ФХМ не начнется без присутствия на арене бригады скорой медицинской помощи, а с 1 января 2026 года все игроки в Первенстве Москвы будут обязаны использовать спортивные капы для предотвращения сотрясений мозга.

Перед началом сезона арбитры проинструктированы о порядке действий в случае получения игроком серьезной травмы или подозрения на получение серьезной травмы. В указанном матче бригада арбитров (Артем Соседко, Иван Рогачев, Александр Исрафилов) действовала в полном соответствии с правилами игры в хоккей, должностными инструкциями и неписаными правилами о человеческом участии и взаимопомощи.

Мы желаем скорейшего возвращения на лед Артему Султангарееву и призываем оставить выбор средств и методов оказания медицинской помощи исключительно людям, для которых это является профессиональной обязанностью.

Поведение главного тренера команды «Красная машина Юниор» Романа Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детских команд (видеозапись имеется в распоряжении ФХМ), будет вынесено на заседание Спортивно-дисциплинарного комитета», – говорится в заявлении ФХМ.