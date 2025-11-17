  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Кубок мира. 1/4 финала. Есипенко и Шенкленд, Синдаров и Жоспем, Вэй И и Эригайси разошлись миром в первых партиях, Якуббоев обыграл Донченко
13

Кубок мира. 1/4 финала. Есипенко и Шенкленд, Синдаров и Жоспем, Вэй И и Эригайси разошлись миром в первых партиях, Якуббоев обыграл Донченко

Есипенко сыграет с Шенклендом первую партию в 1/4 финала Кубка мира.

На Кубке мира по шахматам 17 ноября стартовали матчи 1/4 финала. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл первую партию с американцем Сэмом Шенклендом вничью.

Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года, где определится будущий участник матча за шахматную корону.

Кубок мира по шахматам

Гоа, Индия

Открытый турнир

1/4 финала

Начало вторых партий – 12:30 по московскому времени (18 ноября), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Хосе «Жоспем» Мартинес (Мексика) – 0,5:0,5

Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – Александр Донченко (Германия) – 1:0

Сэм Шенкленд (США) – Андрей Есипенко (Россия) – 0,5:0,5

Вэй И (Китай) – Арджун Эригайси (Индия) – 0,5:0,5

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).

Результаты 1/8 финала

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Кубок мира
Жавохир Синдаров
Александр Донченко
Вэй И
Арджун Эригайси
результаты
Нодирбек Якуббоев
Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Жоспем)
Сэм Шенкленд
logoАндрей Есипенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. 1/8 финала. Дубов проиграл Шенкленду на тай-брейке, Есипенко одолел Гребнева, Харикришна уступил Жоспему, другие результаты
вчера, 14:03
Кубок мира. 1/16 финала. Дубов, Есипенко и Гребнев победили соперников на тай-брейке и вышли в следующую стадию
13 ноября, 13:46
Кубок мира. 1/32 финала. Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в следующую стадию, Землянский, Артемьев, Наер и Гукеш выбыли
9 ноября, 20:12
Главные новости
Кубок мира. 1/8 финала. Дубов проиграл Шенкленду на тай-брейке, Есипенко одолел Гребнева, Харикришна уступил Жоспему, другие результаты
вчера, 14:03
Александр Ткачев: «Уход Народицкого – трагедия. Но абсолютно неправильно, что в его смерти стали огульно обвинять Крамника»
14 ноября, 19:21
Александр Ткачев: «На данный момент две из трех шахматных корон принадлежат россиянам. Значение имеет, кто владеет титулами, а не какой у чемпиона рейтинг»
14 ноября, 18:49
Дубов о победе над Прагнанандхой в 1/16 Кубка мира: «Он просто не показал своей лучшей игры на этом турнире — и не только в нашем матче»
13 ноября, 18:03
Кубок мира. 1/16 финала. Дубов, Есипенко и Гребнев победили соперников на тай-брейке и вышли в следующую стадию
13 ноября, 13:46
Анна Шухман планирует сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу
12 ноября, 06:25
ФИДЕ подала жалобу на Владимира Крамника в комиссию по этике. Его обвиняют в травле шахматистов Народицкого и Навары
11 ноября, 18:24
Шахматный турнир претендентов 2026 года пройдет на Кипре
10 ноября, 12:48
Кубок мира. 1/32 финала. Дубов, Есипенко и Гребнев вышли в следующую стадию, Землянский, Артемьев, Наер и Гукеш выбыли
9 ноября, 20:12
Сергей Смагин: «Если Непомнящий хочет достичь новых вершин, ему нужно менять подход к шахматам, идти на жертвы и тяжело работать»
9 ноября, 10:04
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31