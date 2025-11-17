Кубок мира. 1/4 финала. Есипенко и Шенкленд, Синдаров и Жоспем, Вэй И и Эригайси разошлись миром в первых партиях, Якуббоев обыграл Донченко
На Кубке мира по шахматам 17 ноября стартовали матчи 1/4 финала. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл первую партию с американцем Сэмом Шенклендом вничью.
Три лучших игрока по итогам Кубка мира отберутся в турнир претендентов 2026 года, где определится будущий участник матча за шахматную корону.
Кубок мира по шахматам
Гоа, Индия
Открытый турнир
1/4 финала
Начало вторых партий – 12:30 по московскому времени (18 ноября), прямая трансляция – на ютуб-канале ФИДЕ.
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Хосе «Жоспем» Мартинес (Мексика) – 0,5:0,5
Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) – Александр Донченко (Германия) – 1:0
Сэм Шенкленд (США) – Андрей Есипенко (Россия) – 0,5:0,5
Вэй И (Китай) – Арджун Эригайси (Индия) – 0,5:0,5
ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из двух партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход с первого. В случае ничьей играется тай-брейк по быстрым шахматам – две партии 15+10 (затем при необходимости две 10+10; две 5+3; две 3+2; одна партия в формате армагеддона 4+2).