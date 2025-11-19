Кучеров набрал 1+1 в матче с «Нью-Джерси». У него 18 очков в 17 играх в сезоне

Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Нью-Джерси».

Форвард «Тампы » Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (5:1).

На счету 32-летнего россиянина 18 (9+9) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3». Текущая результативная серия – 3 матча (2+2 на отрезке).

Сегодня Кучеров (22:07, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 1 силовой прием и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 1:1.