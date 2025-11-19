34 очка Стефа Карри против «Орландо» вывели его на 22-е место в истории НБА по результативности за карьеру

Стеф Карри обошел Винса Картера.

В проигранном матче с «Мэджик» (113:121) разыгрывающий «Голден Стэйт » Стеф Карри набрал 34 очка, 9 передач на 5 потерь, 3 подбора и 3 перехвата за 34 минуты. Карри реализовал 12 из 23 бросков с игры, 7 из 15 трехочковых и 3 из 5 штрафных.

Набранные им очки позволили ему обойти Винса Картера в списке самых результативных баскетболистов НБА . Карри поднялся на 22-е место (25749). Впереди – Кевин Гарнетт (26071).

Форвард Джимми Батлер добавил 33 очка (10 из 16 с игры, 13 из 15 штрафных), 7 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.