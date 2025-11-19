34 очка Стефа Карри против «Орландо» вывели его на 22-е место в истории НБА по результативности за карьеру
Стеф Карри обошел Винса Картера.
В проигранном матче с «Мэджик» (113:121) разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри набрал 34 очка, 9 передач на 5 потерь, 3 подбора и 3 перехвата за 34 минуты. Карри реализовал 12 из 23 бросков с игры, 7 из 15 трехочковых и 3 из 5 штрафных.
Набранные им очки позволили ему обойти Винса Картера в списке самых результативных баскетболистов НБА. Карри поднялся на 22-е место (25749). Впереди – Кевин Гарнетт (26071).
Форвард Джимми Батлер добавил 33 очка (10 из 16 с игры, 13 из 15 штрафных), 7 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports Bay Area & California
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости