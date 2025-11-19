  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 34 очка Стефа Карри против «Орландо» вывели его на 22-е место в истории НБА по результативности за карьеру
Видео
8

34 очка Стефа Карри против «Орландо» вывели его на 22-е место в истории НБА по результативности за карьеру

Стеф Карри обошел Винса Картера.

В проигранном матче с «Мэджик» (113:121) разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри набрал 34 очка, 9 передач на 5 потерь, 3 подбора и 3 перехвата за 34 минуты. Карри реализовал 12 из 23 бросков с игры, 7 из 15 трехочковых и 3 из 5 штрафных.

Набранные им очки позволили ему обойти Винса Картера в списке самых результативных баскетболистов НБА. Карри поднялся на 22-е место (25749). Впереди – Кевин Гарнетт (26071).

Форвард Джимми Батлер добавил 33 очка (10 из 16 с игры, 13 из 15 штрафных), 7 подборов, 4 передачи и 3 перехвата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports Bay Area & California
logoНБА
logoДжимми Батлер
logoБаскетбол - видео
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoВинс Картер
logoКевин Гарнетт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ты работаешь на Вегас». Болельщик на улице предъявил Джимми Батлеру из-за проигранной ставки
17 ноября, 05:18Видео
Стефен Карри повторил достижение Джордана, набрав 45 очков в двух матчах подряд после 35 лет
15 ноября, 07:41Видео
Стефен Карри забил через Виктора Вембаньяму, как на Олимпиаде; центровой набросил аллей-уп сам себе от щита
15 ноября, 07:36Видео
Главные новости
Евролига. Рывок 26:1 помог «Панатинаикосу» разгромить «Дубай», «Реал» играет с «Жальгирисом» и другие матчи
вчера, 21:07Live
Пол Пирс: «Кобе Брайант никогда не был лицом НБА»
вчера, 21:23
НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Орландо» примет «Клипперс» и другие матчи
вчера, 21:04
Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт – потому что он настолько важен»
вчера, 20:57
Данте Экзам перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
вчера, 20:15
«Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика». Стефен Карри рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время матча
вчера, 19:55
Джимми Батлер о Джонатане Куминге: «У него много эмоций, и это нормально. Нужно дать ему понять, что мы на его стороне»
вчера, 19:31
Никола Йокич стал первым в истории игроком, лидирующим в четырех главных статистических категориях за десятилетие
вчера, 19:00
Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку
вчера, 18:07
Д’Анджело Расселл разочаровал нескольких одноклубников своим подходом к тренировкам и небрежным отношением к защите (Dallas Hoops Journal)
вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джоуи и Джесси Басс уволены с руководящих постов в «Лейкерс»
вчера, 20:33
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с Гаррисоном Мэтьюзом
вчера, 18:31
Дуэйн Бэйкон пропустит матч с «Панатинаикосом» из-за перелома пальца
вчера, 18:20
Шарунас Ясикявичюс: «В Белграде, без сомнения, одна из лучших баскетбольных атмосфер в мире»
вчера, 17:43
Сборная Италии назначила Акилле Полонару капитаном на матчи квалификации чемпионата мира‑2027
вчера, 16:14
Айзейя Риз близок к переходу в «Уралмаш»
вчера, 15:49
Хавьер Паскуаль о возвращении в Евролигу: «Я счастлив. Ощущаю себя тренером уровня Евролиги, и мне было непросто находиться вне этого турнира»
вчера, 14:51
Георгиос Барцокас о поиске разыгрывающего: «Агенты постоянно предлагают кандидатов, начинаешь изучать игрока – а клуб в итоге не отпускает его»
вчера, 14:05
Кевин Йебо стал MVP 8-го тура Еврокубка
вчера, 13:28Фото
ЦСКА отказался обсуждать переход Мело Тримбла в «Олимпиакос» (Маттео Андреани)
вчера, 13:16