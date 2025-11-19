НБА. У Дончича 37+10+8, «Лейкерс» обыграли «Юту», 25+6+10 Каннингема помогли «Детройту» победить «Атланту» и другие результаты
19 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
«Лейкерс» справились с «Ютой». Леброн Джеймс вышел в стартовом составе.
«Детройт», возглавляющий Восточную конференцию, обыграл «Атланту».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
