  • НБА. У Дончича 37+10+8, «Лейкерс» обыграли «Юту», 25+6+10 Каннингема помогли «Детройту» победить «Атланту» и другие результаты
НБА. У Дончича 37+10+8, «Лейкерс» обыграли «Юту», 25+6+10 Каннингема помогли «Детройту» победить «Атланту» и другие результаты

19 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Лейкерс» справились с «Ютой». Леброн Джеймс вышел в стартовом составе.

«Детройт», возглавляющий Восточную конференцию, обыграл «Атланту».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

