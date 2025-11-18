  • Спортс
  Комиссарова ответила на критику в комментариях Спортса'': «Забавно наблюдать, как люди уверенно судят о моей жизни, не зная фактов и даже половины того, что мне пришлось пройти»
Комиссарова ответила на критику в комментариях Спортса’’: «Забавно наблюдать, как люди уверенно судят о моей жизни, не зная фактов и даже половины того, что мне пришлось пройти»

Бывшая фристайлистка и горнолыжница Мария Комиссарова отреагировала на критику в комментариях Спортса’’ под материалом о ее возвращении в Россию и разводе с мужем.

Комиссарова на Олимпийских играх в Сочи-2014 получила травму позвоночника, которая привела к частичному параличу. В 2016 году вышла замуж за фристайлиста Алексея Чаадаева, пара долгое время жила в Испании, там родились их дети. 

Комиссарова является блогером и рассказывает о жизни на коляске. В марте этого года стало известно, что пара развелась. 

«Забавно наблюдать, как люди уверенно судят о моей жизни, не зная фактов и даже половины того, что мне пришлось пройти.

Я никому не обязана ничего объяснять или оправдывать — свою историю, свой путь и цену каждого шага знаю только я.

Домыслы со стороны не делают вас экспертами в моей судьбе», – написала Комиссарова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
