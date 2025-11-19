Василевский отразил 31 из 32 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. Победа – 7-я в последних 9 играх (91,5% сэйвов на отрезке)

Андрей Василевский отразил 31 из 32 бросков «Нью-Джерси», став 3-й звездой матча.

Вратарь «Тампы » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (5:1).

31-летний россиянин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

Победа стала для Василевского 7-й в 14 играх в сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,64).

В последних 9 играх – 7 побед при 91,5% сэйвов.