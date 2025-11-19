НХЛ. «Тампа» забросила 5 шайб «Нью-Джерси», «Айлендерс» одолели «Даллас», «Вегас» обыграл «Рейнджерс», «Сан-Хосе» был сильнее «Юты»
Сегодня проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» справилась с «Нью-Джерси» (5:1), «Даллас» уступил «Айлендерс» (2:3), «Виннипег» был сильнее «Коламбуса» (5:2), «Вегас» обыграл «Рейнджерс» (3:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
