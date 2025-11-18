Михаил Дегтярев: «В РПЛ 12,5% воспитанников академий, в Испании – 42%. Клубам проще купить даже посредственного легионера, чем тратить время на своего игрока»

Министр спорта РФ: видим многие проблемы нашего футбола.

Министр спорта России Михаил Дегтярев высказался о проблемах в детском футболе России.

«Мы видим многие проблемы в нашем футболе. Сегодня у нас в стране им занимается 3,5 млн человек, но из них только 350 тысяч детей. В Германии 1,2 млн при меньшем населении. В РПЛ доля игроков до 21 года – 7,2%, что неплохо, но в испанской Ла Лиге – 22%. Воспитанников академий в наших клубах лишь 12,5% против 42% в Испании.

Квалификация и качество подготовки тренеров действительно оставляют желать лучшего. Кроме того, с учетом нашего климата для непрерывного тренировочного процесса не хватает полей с подогревом.

Одно из важных препятствий для развития национального футбола – экономическая модель многих клубов. Несмотря на высокую долю государственного финансирования, им зачастую проще купить даже посредственного легионера, чем искать, воспитывать, тратить время на собственного игрока», – сказал Дегтярев.