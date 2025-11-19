Командный чемпионат мира (жен). Россия обыграла США, Казахстан, Испанию и встретится с Азербайджаном

Россия обыграла США на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин.

В испанском Линаресе стартует командный чемпионат мира по шахматам среди женщин.

Сборная России (Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря) допущена до турнира в нейтральном статусе.

18–20 ноября пройдет групповой этап. Россия победила Казахстан, США и Испанию в первых трех турах, затем сыграет с Азербайджаном и Перу.

Командный чемпионат мира

Женщины

Линарес, Испания

1-й тур

Россия – Казахстан – 2,5:1,5

Результаты партий: Горячкина – Камалиденова – 0,5:0,5 / Лагно – Курмангалиева – 0,5:0,5 / Шувалова – Балабаева – 1:0 / Гарифуллина – Нургалиева – 0,5:0,5.



2-й тур

США – Россия – 1:3

Результаты партий: Йип – Горячкина – 0,5:0,5 / Абрамян – Шувалова – 0:1 / Круш – Гарифуллина – 0,5:0,5 / Тан – Шухман – 0:1.

3-й тур

Россия – Испания – 3,5:0,5

Результаты партий: Вега Гутьеррес – Лагно – 0,5:0,5 / Шувалова – Матнадзе – 1:0 / Мусельяс – Гарифуллина – 0:1 / Гиря – Кальсетта – 1:0.

4-й тур

Азербайджан – Россия – 19.40

Группа А: Россия – 4 очка, США, Азербайджан, Испания, Казахстан – по 2, Перу – 0.

Группа Б: Грузия, Китай – по 4, Украина, Индия – по 2, Франция, Узбекистан – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: 12 команд в зависимости от рейтинга разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. По четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, где победитель определяется по нокаут-системе. Контроль времени: 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого).