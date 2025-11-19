  • Спортс
Командный чемпионат мира (жен). Россия обыграла США, Казахстан, Испанию и встретится с Азербайджаном

Россия обыграла США на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин.

В испанском Линаресе стартует командный чемпионат мира по шахматам среди женщин.

Сборная России (Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман и Ольга Гиря) допущена до турнира в нейтральном статусе.

18–20 ноября пройдет групповой этап. Россия победила Казахстан, США и Испанию в первых трех турах, затем сыграет с Азербайджаном и Перу.

Командный чемпионат мира

Женщины

Линарес, Испания

1-й тур

Россия – Казахстан – 2,5:1,5

Результаты партий: Горячкина – Камалиденова – 0,5:0,5 / Лагно – Курмангалиева – 0,5:0,5 / Шувалова – Балабаева – 1:0 / Гарифуллина – Нургалиева – 0,5:0,5.
 

2-й тур

США – Россия – 1:3

Результаты партий: Йип – Горячкина – 0,5:0,5 / Абрамян – Шувалова – 0:1 / Круш – Гарифуллина – 0,5:0,5 / Тан – Шухман – 0:1.

3-й тур

Россия – Испания – 3,5:0,5

Результаты партий: Вега Гутьеррес – Лагно – 0,5:0,5 / Шувалова – Матнадзе – 1:0 / Мусельяс – Гарифуллина – 0:1 / Гиря – Кальсетта – 1:0.

4-й тур

Азербайджан – Россия – 19.40

Группа А: Россия – 4 очка, США, Азербайджан, Испания, Казахстан – по 2, Перу – 0.

Группа Б: Грузия, Китай – по 4, Украина, Индия – по 2, Франция, Узбекистан – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: 12 команд в зависимости от рейтинга разделены на две группы, в которых сыграют по пять туров. По четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, где победитель определяется по нокаут-системе. Контроль времени: 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Командный чемпионат мира среди женщин
результаты
Лея Гарифуллина
logoАлександра Горячкина
Ольга Гиря
Анна Шухман
Екатерина Лагно
Полина Шувалова
logoЖенская сборная Китая
logoЖенская сборная Индии
logoЖенская сборная Украины
logoЖенская сборная России
logoЖенская сборная Грузии
Женская сборная Азербайджана
logoЖенская сборная США
Женская сборная Казахстана
Женская сборная Франции
