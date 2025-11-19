Грицюк набрал очки в 3-м матче подряд: ассист, 4 броска и 3 хита за 16:30 против «Тампы». У него 10 баллов в 19 играх в сезоне
Арсений Грицюк набрал 10-е очко в сезоне НХЛ в матче с «Тампой».
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк ассистировал Нико Хиширу при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:5).
В активе 24-летнего россиянина стало 10 (4+6) очков в 19 играх в сезоне при полезности «минус 1». Текущая результативная серия – 3 игры (1+2 на отрезке).
Сегодня Грицюк (16:30 – третье время среди форвардов «Девилс», нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ и 3 силовыми приемами. Также он получил малый штраф и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости