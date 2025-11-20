Титов о бывших игроках «Зенита» в руководстве: «Политика клуба, должна быть преемственность поколений. «Спартак» ее потерял в начале 2000-х»

Егор Титов высказался об экс-игроках «Зенита» в руководстве клуба.

Бывший полузащитник «Спартака » Егор Титов ответил на вопрос относительно структуры «Зенита».

– Нет белой зависти, когда смотрите, как выстроена вертикаль в том же «Зените»? Председатель правления – Константин Зырянов, заместитель гендиректора – Андрей Аршавин, главный тренер – Сергей Семак. Сплошь бывшие игроки «Зенита».

– Это политика клуба.

– В вашем родном клубе такого нет.

– Должна быть преемственность поколений, это да. «Спартак» ее потерял в начале 2000-х, и сейчас сложно о чем-то говорить. У меня есть чем заняться, – сказал Егор Титов .

Титов с 2015 год по 2016 год работал в «Спартаке» в тренерском штабе Дмитрия Аленичева.