Махачев вернулся на первую строчку P4P. Топурия – второй

Махачев возглавил рейтинг P4P UFC.

Чемпион полусреднего веса UFC Ислам Махачев вернулся на первую строчку рейтинга лучших бойцов промоушена вне весовой категории, которую он занимал с ноября-2023 по июль-2025.

Обладатель пояса легкого дивизиона Илия Топурия , возглавлявший рейтинг последние четыре месяца, сместился на вторую строчку.

В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке Махачев победил Джека Делла Маддалену в титульном поединке.

В топ-10 есть еще одно изменение – чемпион тяжелого веса Том Аспиналл опередил Маддалену.

Пимблетт – о победе Махачева над Маддаленой: «Лучший боец P4P, невероятное выступление. Посмотрим, поднимется ли Топурия ради боя с Исламом»

Арман Царукян: «Топурия опаснее Маддалены. Он почти всех роняет. Это не проходной бой для Махачева»