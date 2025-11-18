Махачев вернулся на первую строчку P4P. Топурия – второй
Махачев возглавил рейтинг P4P UFC.
Чемпион полусреднего веса UFC Ислам Махачев вернулся на первую строчку рейтинга лучших бойцов промоушена вне весовой категории, которую он занимал с ноября-2023 по июль-2025.
Обладатель пояса легкого дивизиона Илия Топурия, возглавлявший рейтинг последние четыре месяца, сместился на вторую строчку.
В ночь на 16 ноября в Нью-Йорке Махачев победил Джека Делла Маддалену в титульном поединке.
В топ-10 есть еще одно изменение – чемпион тяжелого веса Том Аспиналл опередил Маддалену.
Пимблетт – о победе Махачева над Маддаленой: «Лучший боец P4P, невероятное выступление. Посмотрим, поднимется ли Топурия ради боя с Исламом»
Арман Царукян: «Топурия опаснее Маддалены. Он почти всех роняет. Это не проходной бой для Махачева»
