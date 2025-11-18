  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Призер ЧМ-2025 по гребному слалому Миназова: «Мы сидим без зарплаты, сборная рушится. Все выглядит так, что в новой федерации мы никому не нужны»
19

Призер ЧМ-2025 по гребному слалому Миназова: «Мы сидим без зарплаты, сборная рушится. Все выглядит так, что в новой федерации мы никому не нужны»

Миназова: сидим без зарплаты и поддержки, федерация гребного слалома развалена.

Серебряный призер ЧМ-2025 по гребному слалому Алсу Миназова пожаловалась на недостаток финансирования после объединения Федерации гребного слалома России (ФГСР) и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

Главой объединенной Федерации каноэ России (ФКР) является Евгений Архипов, который ранее возглавлял ВФГБК.

«Мы вернулись с чемпионата мира с хорошими результатами, а оказались в плачевной ситуации. Живем так весь год, точнее — выживаем. О моей выигранной медали везде рассказали, и все выглядит так, что у нас после объединения все хорошо, но это не так.

К сожалению, за этот год нам не удалось познакомиться с новым президентом федерации. Мы не виделись, он не приезжал к нам на соревнования, не было каких-то встреч. Сейчас были попытки с ним увидеться, но пока тишина. После объединения федераций Сергей Павлович Папуш (первый вице-президент ФКР) пытался выйти на связь, наладить общение, работу с Евгением Юрьевичем Архиповым, но этого не произошло. Грубо говоря, сейчас в федерации у нас есть только комитет по гребному слалому, но у него нет никаких прав, чтобы принимать те или иные решения.

Страшно, что будет дальше. Не хочется возвращаться в ту пропасть, которая была до этого. Я планирую ехать на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес. Тем более нас допустили до международных стартов. Все шансы, что мы выступим и на Играх. Но я и сокомандники не понимаем, что делать.

Мы сидим без зарплаты, без поддержки, федерация развалена, сборная рушится. Все выглядит так, что в новой федерации мы никому не нужны. Чемпионат мира это хорошо показал. Если так пойдет и дальше, нас ждет не очень хорошее будущее. На данный момент мы не знаем, будет ли у нас новый международный сезон, кто будет главным тренером сборной.

9 декабря 2025 года должна пройти конференция, где, скорее всего, представят нового специалиста. Мы же не хотим ничего менять. Я не могу представить для команды лучше тренера, чем Максим Владимирович Образцов. Все наши результаты — его заслуга.

Задумка с объединениями спортивных федераций — крутая. Она может сработать в пользу видов спорта. Такие примеры уже есть. И мне дико обидно, что на гребном слаломе это сказалось так негативно. Мы имеем право существовать в этом мире», — сказала Миназова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
гребной слалом
Евгений Архипов
сборная России жен
Алсу Миназова
Федерация каноэ России (ФКР)
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Материалы по теме
Алсу Миназова: «Гребной слалом разваливается. В обновленной федерации у нас нет никаких прав и возможностей»
вчера, 10:22
Миназова об отстранении от турниров: «В первый год смотрела Кубки мира и просто ревела – настолько хотелось быть там, гоняться с сильнейшими»
21 октября, 06:42
Алсу Миназова: «Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться»
21 октября, 06:37
Главные новости
Губерниев о критике Миназовой в адрес Федерации каноэ России: «Никаких проблем ни у кого нет. Не знаю, откуда взялись эти претензии»
вчера, 17:10
Алсу Миназова: «Гребной слалом разваливается. В обновленной федерации у нас нет никаких прав и возможностей»
вчера, 10:22
Шесть российских гребцов получили нейтральный статус
2 ноября, 06:50
Британский каноист Розенталс дисквалифицирован на два года за секс-видео в соцсетях
1 ноября, 18:06
World Rowing о том, что реку с крокодилами признали пригодной для соревнований: «Пока не получали информации о проводимых исследованиях»
25 октября, 07:28
Крокодилы не помешают проведению Олимпиады-2032, считают в Федерации гребли России: «Никаких переживаний нет»
23 октября, 06:59
Река Фицрой, где водятся крокодилы, признана пригодной для проведения соревнований по гребле на Олимпиаде-2032
22 октября, 12:05
Миназова об отстранении от турниров: «В первый год смотрела Кубки мира и просто ревела – настолько хотелось быть там, гоняться с сильнейшими»
21 октября, 06:42
Алсу Миназова: «Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться»
21 октября, 06:37
20 российских гребцов в сентябре получили нейтральный статус
14 октября, 06:53
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
9 июня, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
22 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
2 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
5 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
1 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14