Призер ЧМ-2025 по гребному слалому Миназова: «Мы сидим без зарплаты, сборная рушится. Все выглядит так, что в новой федерации мы никому не нужны»

Миназова: сидим без зарплаты и поддержки, федерация гребного слалома развалена.

Серебряный призер ЧМ-2025 по гребному слалому Алсу Миназова пожаловалась на недостаток финансирования после объединения Федерации гребного слалома России (ФГСР) и Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК).

Главой объединенной Федерации каноэ России (ФКР) является Евгений Архипов, который ранее возглавлял ВФГБК.

«Мы вернулись с чемпионата мира с хорошими результатами, а оказались в плачевной ситуации. Живем так весь год, точнее — выживаем. О моей выигранной медали везде рассказали, и все выглядит так, что у нас после объединения все хорошо, но это не так.

К сожалению, за этот год нам не удалось познакомиться с новым президентом федерации. Мы не виделись, он не приезжал к нам на соревнования, не было каких-то встреч. Сейчас были попытки с ним увидеться, но пока тишина. После объединения федераций Сергей Павлович Папуш (первый вице-президент ФКР) пытался выйти на связь, наладить общение, работу с Евгением Юрьевичем Архиповым, но этого не произошло. Грубо говоря, сейчас в федерации у нас есть только комитет по гребному слалому, но у него нет никаких прав, чтобы принимать те или иные решения.

Страшно, что будет дальше. Не хочется возвращаться в ту пропасть, которая была до этого. Я планирую ехать на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелес. Тем более нас допустили до международных стартов. Все шансы, что мы выступим и на Играх. Но я и сокомандники не понимаем, что делать.

Мы сидим без зарплаты, без поддержки, федерация развалена, сборная рушится. Все выглядит так, что в новой федерации мы никому не нужны. Чемпионат мира это хорошо показал . Если так пойдет и дальше, нас ждет не очень хорошее будущее. На данный момент мы не знаем, будет ли у нас новый международный сезон, кто будет главным тренером сборной.

9 декабря 2025 года должна пройти конференция, где, скорее всего, представят нового специалиста. Мы же не хотим ничего менять. Я не могу представить для команды лучше тренера, чем Максим Владимирович Образцов. Все наши результаты — его заслуга.

Задумка с объединениями спортивных федераций — крутая. Она может сработать в пользу видов спорта. Такие примеры уже есть. И мне дико обидно, что на гребном слаломе это сказалось так негативно. Мы имеем право существовать в этом мире», — сказала Миназова.