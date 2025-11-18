  • Спортс
19

Единая лига ВТБ. 52 очка от Фрэйзера и Рэндолфа помогли «Зениту» обыграть «Пари НН», «Локомотив-Кубань» взял реванш у «Уралмаша»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

27 очков Трента Фрэйзера и 25 очков Леви Рэндолфа помогли «Зениту» обыграть «Пари НН».

«Уралмаш» дома уступил «Локомотиву-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 9-1, ЦСКА – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-3, Зенит – 7-4, Бетсити Парма – 6-5, МБА-МАИ – 6-5, Уралмаш – 5-6, Енисей – 4-6, Пари Нижний Новгород – 3-8, Автодор – 2-9, Самара – 0-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

