Единая лига ВТБ. 52 очка от Фрэйзера и Рэндолфа помогли «Зениту» обыграть «Пари НН», «Локомотив-Кубань» взял реванш у «Уралмаша»
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
27 очков Трента Фрэйзера и 25 очков Леви Рэндолфа помогли «Зениту» обыграть «Пари НН».
«Уралмаш» дома уступил «Локомотиву-Кубань».
Регулярный чемпионат
Положение команд: УНИКС – 9-1, ЦСКА – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-3, Зенит – 7-4, Бетсити Парма – 6-5, МБА-МАИ – 6-5, Уралмаш – 5-6, Енисей – 4-6, Пари Нижний Новгород – 3-8, Автодор – 2-9, Самара – 0-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
